القوات المسلحة المصرية تناشد جميع المواطنين عدم التعامل مع أى أفراد أو شركات تسويق عقارى

القاهرة- ابراهيم محمد شريف

ناشدت القوات المسلحة جميع المواطنين عدم التعامل مع أى أفراد أو شركات تسويق عقارى تقوم بتحرير خطابات إسكان للمشاريع التابعة لصندوق إسكان القوات المسلحة سواء “تخصيص – تنازل” منعًا لوقوعهم ضحايا أعمال نصب.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، في بيان له، إنه تم ضبط تشكيل عصابى يتزعمه بعض المدنيين تخصص فى تلك الأعمال مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكدت القوات المسلحة أنه لم يتم إسناد أعمال التسويق العقارى للوحدات السكنية المملوكة لها لأى أفراد أو شركات تسويق عقارى، وأن التعامل بخصوص تلك الوحدات يتم فقط من خلال صندوق إسكان القوات المسلحة.