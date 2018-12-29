اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تدين تفجير الحافلة السياحية في مصر

أدانت عضو اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في مصر د. ريحابشوقي عبد الحي التفجيرات التي وقعت في محافظة الجيزة على حافلة سياحية والتي أدّت إلى سقوط أربعة (4) أشخاص.

وأكّد مكتب المفوّض للشرق الأوسط السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أنه تلقّى بيان من الدكتورة عبدالحي وطلب منها متابعة الموضوع مع الأجهزة والمؤسسات الرسمية المعنية من أجل مواكبة الحدث وضمان سير تطبيق العدالة لما في ذلك من مصلحة للمجتمع المصري.

وأشار مكتب المفوّض للشرق الأوسط في اللجنة السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن هذا التفجير الذي حدث تقف وراءه مجموعات تكفيرية شبيهة بالتي تقاتل في معظم الدول العربية منأجل بث الفتنة وزرع الفوضى خدمة لأجندات خارجية تقو بذلك.

وختم السفير أبو سعيد وجوب متابعة دقيقة لمجريات الأحداث وهو لزاماً على كل الجهات الدولية مؤازرة أعمال الجيش والقوى الأمنية المصرية في محاربتها للإرهاب خصوصاً في الجهدالكبير الذي قامت به خلال مداهمتها ثلاثة أوكار للمجموعات الإرهابية في نطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء.

المكتب الإعلامي / مسعود حمود