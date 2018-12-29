بالفيديو والصور: محمد رمضان يوجه “إهانة قاسية” إلى بشرى والمعركة “تشتعل”

محمد رمضان من كليب نمبر وان رد محمد رمضان القاسي على بشرى محمد رمضان مع النمر بشرى من كليب كوبرا بشرى

رفض الفنان محمد رمضان الردّ مباشرةً على كليب زميلته الفنانة “بشرى” “كوبرا”، ووجّه كلامه مباشرةً لمن وصفه بـ”الراجل اللي مسرحها”، وهو تعبير شعبي مصري مهين جداً وقاسٍ، ويؤكّد أنّ بشرى “تم استخدامها” لضرب رمضان، وأنّه سيرّد على المحرض مباشرة. محمد رمضان وجّه الرد عبر صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك بنشر فيديو مجمع من أداء عدد من جمهوره لأغنيته الشهيرة “الملك”، وعلّق عليه قائلاً: الباشا اللي سَرَّح القطة.. جمهوري بيقوله التاج على رأسي يالا يا بروطة.

يذكر أنّ بشرى تواجه اتهامات بالعنصرية بحق محمد رمضان بعدما استعانت بموديل أسود البشرة ليجسّد شخصيّة رمضان، كما تصدّر تراند موقع تويتر في مصر هاشتاق يحمل اسم محمد رمضان للرد على كليب “كوبرا”.

وأكّدت التعليقات أنّ هناك حرباً خفية بين الفنانة بشرى ورمضان بعد أن أدلى الأخير بتصريحات لاذعة ومهاجمة لمهرجان الجونة الذي تشارك بشرى في تأسيسه واتهام رمضان مهرجان الجونة بالتحرر في الأزياء والسماح بشرب الخمور وهو ما لا يليق به كمجنّد في الجيش المصري.

يذكر أنّ كليب “كوبرا” كلمات أحمد يوسف وألحان أحمد عاطف، وإخراج وليد عطية، وإنتاج شركة “جيميني ميديا”.