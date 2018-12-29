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بعد زيارة مصابي حادث المريوطية الدكتورة رانيا المشاط تلتقي السفير الفيتنامي بالقاهرة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة هالة زايد وزيرة الصحة منذ قليل بالسفير الفيتنامي بالقاهرة في مستشفى الهرم، وذلك بعد زيارتهما بمصاحبة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للسائحين مصابي حادث المريوطية ، للاطمئنان على حالتهم الصحية فور وقوع الحادث.

وقدمت وزيرة السياحة واجب العزاء للسفير في المتوفين، وأشارت الى أن وزارة السياحة على أتم استعداد للتنسيق مع السفارة لتسهيل إجراءات سفر من يرغب من أسر المصابين للمجئ من فييتنام الى مصر.

وأكدت وزيرة الصحة على أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة لحالة المصابين من الحادث للتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية اللازمة لهم.

وفي سياق متصل تتقدم الدكتورة رانيا المشاط بخالص التعازى لنقابة المرشدين السياحيين وأسرة المرشد السياحى المصرى إبراهيم حسين الذى توفى إثر هذا الحادث الأليم.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا حول الحادث فور وقوعه.

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