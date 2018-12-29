تربيةالنجف الاشرف تقيم دروساً الكترونية لدارسي محو الامية

اعلنتالمديرية العامة للتربية في محافظة النجف الاشرف / قسم محو الامية ان ادارة مركز اكاديمية شرطة محافظة النجف الاشرف قامت وبجهود ذاتية بتقديم دروس الكترونية لمنتسبي المركز.

مديرقسم محو الامية في المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الاشرف السيد احمد الموسوي بين ان هذه الخطوة التي اعتمدها مركز شرطة محافظة النجف الاشراف تعد تجربة جديدة والغرض منها هو رفع المستوى التعليمي للدارسين في المركز .

منجانبه بين مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية السيد فراس محمد حسن ان وزارة التربية اطلقت في وقت سابق حملة ( نحن نقرأ ) والتي تهدف الى القضاء على الامية بين افراد المجتمع العراقي ، مضيفاً ان المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة جهزتكافة مراكز محو الامية بكافة المستلزمات اللازمة لإنجاح الحملة .

تربيةبابل : 1447 مدير مدرسة ابتدائية وثانوية يشاركون في دورات المدير المطور

اعلنتالمديرية العامة للتربية في محافظة بابل عن مشاركة ( 1447 ) مدير مدرسة ابتدائية وثانوية في دورات المدير المطور ضمن برنامج بناء القدرات في التعليم الثانوي والابتدائي والذي تنفذه وزارة التربية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وبتمويل من الاتحاد الاوربي .

مديرالعلاقات العامة والإعلام في الوزارة السيد فراس محمد حسن اوضح ان هذه الدورات تهدف الى الارتقاء بالأداء الوظيفي والإداري لمديري ومديرات المدارس فضلا عن كيفية توظيف التكنولوجيا والأساليب الحديثة في عملهم اليومي من حيث المخاطبات والتعامل مع البريد وتطبيق التعليماتوتنظيم السجلات . مضيفاً ان الدورة الواحدة تستمر لمدة خمسة ايام فعلية .

تربية الرصافة الثانية تناقش معوقات مدارس التعليم المشرع واليافعين وتعمل عل تذليلها

عقدت المديرية العامة لتربية بغداد / الرصافة الثانية اجتماعا برئاسة السيد عبد حسين ناصر المعاون الإداري لإدارات مدارس التعليم المسرع واليافعين في ديوان المديرية .

وبينت الست سندس علي رفعت مسؤولة شعبة التربية الخاصة في المديرية أن الغرض من عقد الاجتماع هو مناقشة معوقات مدارس التعليم المسرع واليافعين والعمل على تذليلها، مضيفة أن عدد مدارس اليافعين في المديرية هي ستة مدارس موزعة على كافة قواطع المديرية وللفئة العمرية من (١٠_١٥) سنة بأربعة مراحل يحصل فيها الدارس على الشهادة الابتدائية ، و(١٤) مدرسة للتعليم المسرع للفئة العمرية من(١٢_١٨) سنة وبثلاث مراحل ويحصل فيها الدارسعلى الشهادة الابتدائية

فراسمحمد حسن

مديرالعلاقات العامة والإعلام