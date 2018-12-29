حقيقة انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

تسبّب الحفل الأخير للمطرب عمرو دياب في زيادة التكهنات المثارة حاليًّا داخل الوسط الفني، حول انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني بعدما أكد الحضور أنها غابت للمرة الأولى عن حفلات المطرب الملقب بـ”الهضبة”، وأكد البعض أنّ الحقيقة ستظهر بعد 48 ساعة فقط، حيث اعتادت دينا على السفر برفقة دياب إلى مدينة دبي، وإذا تواصل غيابها فسيصبح الانفصال حقيقةً مؤكدة، ولكن “سيدتي نت” حصل على صور تؤكد حضور دينا الحفل، ولكنها تعمدت عدم الظهور برفقة دياب على خشبة المسرح.

الحفل أقيم في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمّع الخامس في القاهرة، وتوقّع الجميع ظهور دينا الشربيني برفقة عمرو دياب، بخاصة وأنّ عددًا كبيرًا من النجوم حضر الحفل، ومن بينهم: الفنان أحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد، والفنان إبراهيم النجاري وحرمه، والمنتجة ريم محمد العدل، والمنتج هاني محروس،وحرمه عفاف محروس، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والسيناريست تامر حبيب، والدكتور هاني أبو النجا وحرمه دينا أبو النجا، والإعلامي تامر بشير، ولكنّ دينا اختارت البقاء في منطقة خاصة برفقة عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، كما حرصت على عدم الصعود إلى المسرح، كما امتنع دياب عن دعوتها لمرافقته حفاظًا على خصوصية الحفل.

الشائعة تضاعفت صدقيتها، بعدما لاحظ الجميع غياب خاتم الخطوبة الذي أظهره دياب بوضوح في زيارته الأخيرة إلى إمارة أبو ظبي، والحقيقة أنّ دياب وضع خاتمًا بارزًا في يده يشبه خاتم الخطوبة.

اللافت أنّ عمرو ردّ عمليًّا على شائعة الانفصال، وأصر على تقديم أغنية “برج الحوت” التي صُنعت خصّيصًا من أجل دينا، وكانت أول اعتراف رسمي منه بوجود علاقة تربطه بالنجمة الشابة، كما قدّم دياب أغنيات عدة، منها: “يا ساحر”، و”قمرين”، و”ده لو اتساب”، و”يتعلموا”، و”تملّي معاك”، و”وياه”، و”أنت مغرور”، و”معاك قلبي”، و”هدد”، و”العالم الله”، و”حبيبي يا نور العين”، و”الله يا جماله”، و”ليلي نهاري”، و”باين حبيت”، و”خلينا لوحدينا”، و”نغمة الحرمان”، و”كنت في بالي”، وغيرها.

يُذكر أنّ عددًا من صديقات دينا نفين وجود خلافات بينها وبين عمرو دياب، وبررن غيابها عن الظهور برفقته مؤخرًا بانشغالها بالتحضير لمسلسلها “المتعثّر”، المقرر عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2019، بخاصة وأنها لم تستقر على السيناريو أو تختار مخرج العمل حتى الآن، إضافة إلى التحضير لبدء تصوير فيلمين تعاقدت على بطولتهما مع المنتج وليد منصور مؤخرًا.