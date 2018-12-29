رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الوزراء الاردني و يؤكد حرص العراق على تطوير العلاقات بين البلدين

استقبل سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، اليوم السبت 29-12-2018، رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز والوفد المرافق له.

واكد سيادة الرئيس، خلال اللقاء أهمية تعزيز روابط الأخوة وتطوير سبل التعاون البناء بين العراق والاردن، سيما ان البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية مميزة، مشيراً الى حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاءبها لتحقيق طموح وتطلعات الشعبين الشقيقين.

رئيس الجمهورية شدد على اهمية ترسيخ اسس السلام والاستقرار في المنطقة، وضرورة تجنب عبث الحروب والنزاعات التي تستنزف الطاقات البشرية والمادية، والركون الى لغة الحوار الجاد والصريح لمعالجة الازمات كافة.

وبحث سيادته مع رئيس الوزراء الاردني توسيع التعاون الثنائي في مجالات الصناعة والتجارة والطاقة، فضلا عن مناقشة المشاريع الاستراتيجية بما يحقق التكامل الاقتصادي.

وفي ختام اللقاء حمّل رئيس الجمهورية تحياته الى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وتمنياته لجلالته بالتوفيق وللشعب الاردني الشقيق المزيد من التقدم والتطور.

من جانبه، اعرب الرزاز عن بالغ سروره بلقاء سيادة الرئيس، مجدداً موقف المملكة الداعم للعراق في المجالات كافة، مبدياً استعداد بلاده في المساهمة باعادة اعمار المدن المحررة.