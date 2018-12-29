رئيس الوزراء المصري ووزير الداخلية يتابعان حادث المريوطية الإرهابي

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اكد مصدر مطلع أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري يتابع مع وزير الداخلية ومحافظ الجيزة الحادث الإرهابي الذي وقع منذ قليل اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 الجاري بشارع المريوطية.بمحافظةالجيزة

واوضح المصدربأن رئيس الوزراء وجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لمصابي الحادث

وتجدر الاشارة الى انه تم تفجير عبوة بدائية على حافلة نقل السياح الاجانب ( فيتناميين ) اسفر عن مقتل شخصين واصابة عشرة اشخاص بالاضافة الى شخصيين مصريين بتاريخ اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 الجاري كانت مخفاة بجوار سور شارع المريوطية بالجيزة اثناء مرور اتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائح فيتنامي الجنسية مما اسفر عن وفاة 2 واصابة10 من السائحين بالاضافة الى سائق الاتوبيس ومندوب شركة السياحة مصريين الجنسية

وانتقلت على الفور الاجهزة الامنية الى موقع الحادث وجاري استكمال التحقيق وعمليات الفحص وعلي الفور تم نقل السائحين الفلبيين لتلقي العلاج اللازم وانتقلت الأجهزة الأمنية لإخلاء المنطقة ومتابعة الموقف .

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اكد مصدر مطلع أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري يتابع مع وزير الداخلية ومحافظ الجيزة الحادث الإرهابي الذي وقع منذ قليل اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 الجاري بشارع المريوطية.بمحافظةالجيزة

واوضح المصدربأن رئيس الوزراء وجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لمصابي الحادث

وتجدر الاشارة الى انه تم تفجير عبوة بدائية على حافلة نقل السياح الاجانب ( فيتناميين ) اسفر عن مقتل شخصين واصابة عشرة اشخاص بالاضافة الى شخصيين مصريين بتاريخ اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 الجاري كانت مخفاة بجوار سور شارع المريوطية بالجيزة اثناء مرور اتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائح فيتنامي الجنسية مما اسفر عن وفاة 2 واصابة10 من السائحين بالاضافة الى سائق الاتوبيس ومندوب شركة السياحة مصريين الجنسية

وانتقلت على الفور الاجهزة الامنية الى موقع الحادث وجاري استكمال التحقيق وعمليات الفحص وعلي الفور تم نقل السائحين الفلبيين لتلقي العلاج اللازم وانتقلت الأجهزة الأمنية لإخلاء المنطقة ومتابعة الموقف .