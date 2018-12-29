سفير العراق بسوريا يعلق على إعادة افتتاح سفارة الإمارات

شارك السفير العراقي بسوريا سعد محمد رضا، في إعادة الإمارات لافتتاح سفارتها في دمشق.

وقال رضا خلال تصريحات صحفية في أثناء حضوره مراسم افتتاح السفارة الإماراتية، إنني “حضرت رفع العلم الإماراتي على السفارة الإماراتية في دمشق، وغمرني السرور والسعادة، وهذه دعوة لكل العرب للعودة إلى دمشق الحبيبة”، بحسب تعبيره.

وأشار السفير العراقي إلى أن “هناك سفارات أخرى ستفتح في سوريا قريبا”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الخميس استئناف علاقاتها مع النظام السوري، التي كانت قطعتها إثر اندلاع الثورة السورية في العام 2011.

وفي بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية “عودة العمل في سفارة دولة الإمارات في دمشق، حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة، مهامَ عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، اعتبارا من الخميس”.