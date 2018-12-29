صور: عقب “خلع” زوجها.. ملكة جمال سوريا بفستان أحمر احتفالاً بالـ”كريسماس”

الفنانة وملكة جمال سوريا لعام 2015 سارة نخلة

خصعت الفنانة وملكة جمال سوريا لعام 2015 سارة نخلة، لجلسة تصوير جديدة، التي نشرتها عبر حسابها على “فيسبوك”.

وارتدت “سارة” فستان أحمر، والذي تميز بأنه “فضفاض” ودون أكمام، واختيارها الظهور بـ”لوك” جديد، حيث أطلت بشعر بني متوسط الغالي، من توقيع مصممة الأزياء السورية نيفين بشيتي.

وعلقت الفنانة الشابة قائلة: “من أرض دمشق من أقدم عاصمة في التاريخ، ومن حارات الشام العتيقة من باب شرقي عدت بأول جلسة تصوير في سوريا بعد غياب دام أكثر من خمسة سنوات.

وأضافت: “سوريا عادت وأعادت لنا الأمل الذي خُلِقَ من رحم الألم، ادعوكم لزيارة سوريا لتعيشوا شهر من أجمل شهور السنة شهر الأعياد المجيدة”.

وتأتي تلك الإطلالة، بعد إعلان الفنان أحمد عبدالله محمود، انفصاله عنها موضحًا أنهما منذ فترة يحاولان احتواء بعض الخلافات الأسرية، لكنهما لم يستطيعا تجاوزها.

ومن جانبها، أكدت “سارة” منذ أيام “خلع” “محمود”، قائلة عبر حسابها على “فيسبوك”: “الحمد لله على نعمة الخلع، حاجة خفيفة نضيفة لطيفة ونتيجة ظريفة”.

فيما حذفت الفنانة “سارة”، صورهما وغيرت حالتها الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، كما وضعت صورتها عبر “فيسبوك”، خلال مشاركتها مهرجان القاهرة السينمائي، معلقة عليها قائلة: “السعادة قرار.. وأنا قررت”. كان الثنائي تزوجا في مصر، منذ نحو 3 سنوات، بعدما جمعتهما قصة حب انتهت بالزواج.

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