Posted on by

عملاق روسي يعمل في اقليم كوردستان ينوي شراء خام بملياري دولار

أظهر إعلان نشرته روسنفت الحكومية على موقعها الإلكتروني حول حاجاتها من المشتريات أن أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا تنوي شراء نحو ستة ملايين طن من الخام بقيمة تتجاوز ملياري دولار من منتجين محليين العام المقبل.

واستحوذت شركة النفط الروسية العملاقة على ملكية خطوط أنابيب تصدير النفط والغاز في اقليم كوردستان في عام 2017، ووافقت على إقراض الإقليم ما يزيد على ملياري دولار.

ووفقا للموقع الإلكتروني، فإن روسنفت ستشتري 5.14 مليون طن من النفط بقيمة 132.5 مليار روبل (1.9 مليار دولار) من جازبروم نفط.

ويبلغ السعر نحو 46 دولارا للبرميل، مقارنة مع 51 دولارا حاليا للبرميل من مزيج خام الأورال الروسي.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج روسنفت من النفط إلى 241 مليون طن (4.82 مليون برميل يوميا) العام المقبل.

ولم تعلن روسنفت عن إجمالي مشترياتها من النفط في عام 2018.

وقالت الشركة في رد عبر البريد الإلكتروني على طلب للتعليق إن المشتريات ستسمح بخفض تكاليف النقل وإنها ”ممارسة معتادة في قطاع النفط“.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close