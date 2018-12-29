في حالة نادرة جدا … ولادة حورية البحر في العراق

اعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الجمعة ان مستشفى الزهراء للولادة والاطفال في النجف شهدت حالة ولادة غريبة جدا تسمى بمتلازمة حورية البحر اومتلازمة عروس البحر( Mermaid Syndrome )او الخلانية ( Sirenomelia ).

واوضح الجراح الاختصاصي بجراحة التشوهات الخلقية لدى الاطفال الدكتور سلطان الساعدي في بيان اليوم, ان الحالة هي عيب خلقي نادر يلتصق فيه ساقي الجنين معًا , مما يعطي مظهر ذيل حورية البحر، ومن هنا جاءت التسمية , مبينا ان هذه الحالة تحدث بسبب فشل إمدادات الأوعية الدموية العادية من الشريان الأبهر السفلي إلى الرحم.

واضاف ان المواليد في مثل هذه الحالات وهم على عدد الاصابع في العالم وعادة ما يتوفون في غضون يوم أو يومين من الولادة بسبب المضاعفات المرتبطة بشذوذ تطور ووظيفة الكلى والمثانة وفقدان المقعد . تؤدي أكثر من نصف حالات متلازمة حورية البحر إلى ولادة جنين ميت ، وفرصة حدوث هذه الحالة في التوائم المتطابقة 100 مرة أكثر من الولادات الفردية أو التوائم الأخوية.

واشار الساعدي الى وجود ارتباط بين مرض السكري لدى الأمهات مع متلازمة التراجع الذيلي اومتلازمة حورية البحر، على الرغم من أن بعض المصادر تشكك في هذا الارتباط , مؤكدا ان حورية البحر المولودة في مستشفى الزهراء في النجف لازالت على قيد الحياة بعد ثلاثة ايام من ولادتها , وتابع انه ومع وجود الكلى والحوالب ورغم فقدان المقعد فإن هناك امكانية لإجراء تداخل جراحي لإبقاء (الحورية ) على قيد الحياة الا انها ستفقد السيطرة على الخروج والادرار وبدون جهاز تناسلي معين .