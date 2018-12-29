مفتي الجمهورية العراقية يحرّم “الكريسمس”: ترامب دخل حاله حال القطط والخنازير

افتى مفتي الجمهورية العراقية الشيخ مهدي الصميدعي يوم الجمعة بحرمة الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، فيما انتقد تأخير استكمال الحكومة الاتحادية، انتقد بشدة زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى العراق.

وقال الصميدعي في خطبة صلاة الجمعة في جامع “أم الطبول” في العاصمة العراقية بغداد، انه “الى الان لم نشكل الحكومة العراقية بسبب الخلافات بين المكونات السياسية الشيعة والسنة والكورد وطبعا يأتي ترامب وغيره”.

وتابع بالقول “نحن الشعب العراقي نبرأ الى الله تعالى من زيارة ترامب وليس لنا رأي فيها ولا موافقة”، مردفا بالقول ان “هذه الزيارة لا تؤثر علينا وليس فيها أي خدشة بحق تاريخنا وترامب يدخل حاله حال الغربان والكلاب والقطط والخنازير والحيوانات وهذا احد الخنازير”.

واختتم مفتي الجمهورية خطبته بالقول “لا تشاركوا النصارى الكريسمس لان هذا معناه بانكم تعتقدون بعقيدة الثالوث”.