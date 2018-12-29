ممثلة عربية شهيرة تنهار خوفاً من رد فعل ابنتها من مشاهدها الإباحية

لكشفت الممثلة ​لبنى أبيضار​عن المشاكل التي تعرّضت لها، بسبب المشاهد التي جسدتها في فيلم “​الزين اللي فيك”.

وأكدت أبيضار في مقابلة تلفزيونية أنهات تخشى أن تتسبب مشاركتها في الفيلم بأزمة نفسية لابنتها، وأضافت: “أنا امرأة قوية ولكن خايفة ابنتي تكبر وتشوف الزين اللي فيك”.

وأشارت الى أن الإساءة التي تعرضت لها بسبب مشاركتها في الفيلم لم تكن بالسهلة، وعرض مشاهدي في موقع إباحي “أمر لن أنساه”.

وسبق لأبيضار أن تحدثت عن مخرج الفيلم نبيل عيوش، قائلة إنه خدعها حين قام بتسريب لقطات جنسية تضمنها العمل من دون موافقتها، معتبرة أن هذا الأمر كان سبباً في محاولتها الإنتحار في مناسبتين.