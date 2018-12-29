Posted on by

مودريتش يفاجئ ادارة نادي ريال مدريد بهذا القرار!!

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن لاعب فريق ريال مدريد لوكا مودريتش رفض التوقيع على عقد جديد مع النادي الإسباني.

اللاعب الإسباني كان محورًا للتقارير الصحفية في الميركاتو الصيفي الماضي حيث ارتبط بخطوة الرحيل عن سانتياجو برنابيو والانتقال إلى صفوف فريق إنتر ميلان.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، نقلًا عن تقارير إسبانية، أن “إدارة النادي الملكي قدمت لـ”مودريتش” عرضًا لتجديد عقده”.

 

وأفادت أن “اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية لعام 2018 رفض هذا العرض، الأمر الذي يثير التكهنات حول مستقبله مع بطل أوروبا”.

وأوضحت أن “مودريتش ينتظر عرضًا أفضل من ريال مدريد وإلا سيوافق على الرحيل إلى إنتر ميلان خاصة أن النادي الإيطالي سيقدم له 10 ملايين يورو سنوياً”.

وأشارت إلى أن “إنتر ميلان قد يجدد محاولاته لنقل “مودريتش” إلى سان سيرو في العام القادم”.

يُذكر أن العقد الحالي لـ”مودريتش” سينتهي في ريال مدريد في عام 2020.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close