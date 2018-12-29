مودريتش يفاجئ ادارة نادي ريال مدريد بهذا القرار!!

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن لاعب فريق ريال مدريد لوكا مودريتش رفض التوقيع على عقد جديد مع النادي الإسباني.

اللاعب الإسباني كان محورًا للتقارير الصحفية في الميركاتو الصيفي الماضي حيث ارتبط بخطوة الرحيل عن سانتياجو برنابيو والانتقال إلى صفوف فريق إنتر ميلان.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، نقلًا عن تقارير إسبانية، أن “إدارة النادي الملكي قدمت لـ”مودريتش” عرضًا لتجديد عقده”.

وأفادت أن “اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية لعام 2018 رفض هذا العرض، الأمر الذي يثير التكهنات حول مستقبله مع بطل أوروبا”.

وأوضحت أن “مودريتش ينتظر عرضًا أفضل من ريال مدريد وإلا سيوافق على الرحيل إلى إنتر ميلان خاصة أن النادي الإيطالي سيقدم له 10 ملايين يورو سنوياً”.

وأشارت إلى أن “إنتر ميلان قد يجدد محاولاته لنقل “مودريتش” إلى سان سيرو في العام القادم”.

يُذكر أن العقد الحالي لـ”مودريتش” سينتهي في ريال مدريد في عام 2020.