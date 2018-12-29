نور صعب تستعد لخوض تجربة مختلفة

تستعد الممثلة اللبنانية نور صعب لخوض تجربة درامية جديدة في أكثر من عمل عربي، حيث تدرس حالياً عدد من النصوص لأعمال لبنانية وعربيةوخليجية، حيث لتختار ما يناسب خطتها المهنية للعام الجديدة. بعيداً عن تجاربها الدرامية السابقة في الدراما العربية.

إذ تملك نور بين يديها الآن نصين لبنانيين ونص سوري وآخر عربي مشترك خليجي- سوري- أردني- لبناني، وستختار نور ما تراه مناسباً لتكونحاضرة في أكثر من موسم، خصوصاً خلال برمجة الدراما الرمضانية لتكون متواجدة في أكثر من عمل على أكثر من شاشة عربية.

ويذكر أن نور شاركت في موسم رمضان الماضي كبطلة لأضخم عمل درامي تاريخي “هارون الرشيد” بشخصية ذات الخال الى جانب الممثل عدي الخولي،الذي عرض على ورتانا خليجية بالإضافة إلى 18 قناة عربية.

بالإضافة إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية عديدة منها: فيلم “كذبة بيضا” والمسلسل السوري “هواجس عابرة”، ومسلسل “حكم الهوى” الأولىبعنوان “قصة زعل” والأخرى “لوحة خسارة”، حيث لعبت شخصيتين واحدة سورية والثانية لبنانية، كونها تجيد اللهجة السورية، ومسلسل “صرخة روح” في حلقة “ليلة حمرا” وسلسلة “بقعة ضوء 13، وسلسلة “حدوته حب” سداسية بعنوان “طفلي المتوحد” ومسلسل “سايكو” ومسلسل “الهيبة” والمسلسلالتاريخي “المهلب بن أبي صفرة”، ومسلسل “المحرومين” ومسلسل “فخامة الشك” وغيرهم.

وبرزت نور صعب في الأعمال الدرامية التاريخية والاجتماعية العربية كونها تجيد اللهجات المختلفة بين السورية والخليجية والمصرية والبدوية،بالإضافة إلى اتقانها اللغة العربية الفصحى.

ويتابع المشاهدون حالياً مسلسل “حبيبي اللدود” حيث تمثل نور صعب دور رفيقة وصديقة يورغو شلهوب، ويعرض على شاشة المؤسسة اللبنانيةللإرسال LBCI. كما يعرض حالياً مسلسل “هارون الرشيد” على قناة MBC1.