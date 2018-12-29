هجوم ارهابي على حافلة سياح في محافظة الجيزة المصرية اليوم

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

انفجرت قبل قليل عبوة بدائية على حافلة نقل السياح الاجانب ( فيتناميين ) اسفر عن مقتل شخصين واصابهة عشرة اشخاص بالاضافة الى شخصيين مصريين وفيما يلي نص بيان وزارة الداخلية المصرية ..

بتاريخ اليوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 الجاري وفي حوالي الساعة 6 و15 دقيقة مساءا انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور شارع المريوطية بالجيزة اثناء مرور اتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائح فيتنامي الجنسية مما اسفر عن وفاة 2 واصابة10 من السائحين بالاضافة الى سائق الاتوبيس ومندوب شركة السياحة مصريين الجنسية

انتقلت على الفور الاجهزة الامنية الى موقع الحادث وجاري استكمال الحقيق وعمليات الفحص وعلي الفور تم نقل السائحين الفلبيين لتلقي العلاج اللازم وانتقلت الأجهزة الأمنية لإخلاء المنطقة ومتابعة الموقف

ويتابع السيد وزير الداخلية الموقف وينسق مع الأجهزة المعنية للوقوف علي التفاصيل واستمرار المتابعة. كما انتقلت وزيرة الصحة لمتابعة حالة المصابين في المنشآت الطبية والمستشفيات المعنية بالمنطقة