وزارة التربية تعلن عن جدول الامتحانات التمهيدية للدراسة الخارجية للعام الدراسي 2018-2019

اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات جدول الامتحانات التمهيدية للدراسة الخارجية للعام الدراسي 2018-2019 وللمراحل الدراسية المنتهية كافة .

مديرالعلاقات العامة والإعلام في الوزارة السيد فراس محمد حسن اوضح ان الامتحانات التمهيدية الخارجية ستبدأ لجميع المراحل يوم الاحد الموافق 3/2/2019 وتنتهي يوم السبت الموافق 9/2/2019 للمرحلة الابتدائية ، اما المرحلة المتوسطة فستنتهي يوم الاثنين الموافق 11/2/2019 ،اما المرحلة الاعدادية فستنتهي يوم الاحد الموافق 10/2/2019 .

وأضافحسن انه اذا صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى ليوم الذي يليه وبنفس الجدول المرفق ، ويبدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد .

فراس محمد حسن

مديرالعلاقات العامة والاعلام