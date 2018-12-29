ولادة حورية البحر في مستشفى الزهراء بالنجف

شهدت مستشفى الزهراء للولادة والاطفال في النجف، حالة ولادة غريبة ونادرة جدا تسمى بمتلازمة حورية البحر اومتلازمة عروس البحر (Mermaid Syndrome) او الخلانية(Sirenomelia) .

وذكر مصدر في النجف أمس الخميس، 27 كانون الاول 2018، نقلا عن الجراح الاختصاصي بجراحة التشوهات الخلقية لدى الاطفال سلطان الساعدي، ان “الحالة عيب خلقي نادر يلتصق فيه ساقي الجنين معا، مما يعطي مظهر ذيل حورية البحر، ومن هنا جاءت التسمية”.

واضاف ان “هذه الحالة تحدث بسبب فشل إمدادات الأوعية الدموية العادية من الشريان الأبهر السفلي إلى الرحم”.

وتابع الساعدي، ان “المواليد في مثل هذه الحالات على عدد الاصابع في العالم وعادة مايتوفون في غضون يوم أو يومين من الولادة بسبب المضاعفات المرتبطة بشذوذ تطور ووظيفة الكلى والمثانة وفقدان المقعد” .

وأوضح ان هذه الحالة “تؤدي أكثر من نصف حالات متلازمة حورية البحر إلى ولادة جنين ميت، وفرصة حدوث هذه الحالة في التوائم المتطابقة 100 مرة أكثر من الولادات الفردية أو التوائم الأخوية”.

وأشار الساعدي الى “وجود ارتباط بين مرض السكري لدى الأمهات مع متلازمة التراجع الذيلي او متلازمة حورية البحر، على الرغم من أن بعض المصادر تشكك في هذا الارتباط”.

وأكد ان “حورية البحر المولودة في مستشفى الزهراء بمحافظة النجف لازالت على قيد الحياة بعد ثلاثة ايام من ولادتها”، مؤكدا انه “ومع وجود الكلى والحوالب ورغم فقدان المقعد فان هناك امكانية لإجراء تداخل جراحي لإبقاء (الحورية) على قيد الحياة الا انها ستفقد السيطرة على الخروج والادرار وبدون جهاز تناسلي معين”.