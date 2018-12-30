أنا أصوم في يوم الأحد فلماذا تصوم أنت في يوم الخميس.؟

أسئلة أيزيدية متكررة من جانب الأخت …………….فيأميركا ومشكورة لكي تستفيد منها في تزين بحثها بلغات أخرى وأقناع صديقتها ……………البلغاريا الأصل عنمثل هذه الأسئلة حول كثرة الأيام والصيام والمتفرقة بيننا نحن الأيزيديين ولأكثر من ( 82 ) خودان آلهة وولي أمر لكل قبيلة ناهيك أخذ ( 40 ) يوم وصوم شتاء وصيفآ من جانب رجال الدين ………………

كذلك لديها سؤال آخر اليوم وليست الأخيرة لي وقدر الأمكان سأقوم القيام بواجب أنساني وديني وبصفتي ( بير ) حول كثرة الطبقات وأسباب تحريم الزواج بيننا نحن الأيزيديين وعددنا الأجمالي وعلى المعمورة وأجمع لا تتجاوزب ( 2 ) مليون أنسان ………….

1.لتكن السؤال الأخير محل الأولى فمن خلاله يمكنني التوصل الى حقيقة وأسباب وجود و كثرة هذه الصيامالحالية بيننا وتقصد به كثرة الطبقات الأيزيدية الحالية مثل ( 41 ) بير ومثلهم الشيخ والشيخ يتفرع الى ( 3 ) طبقات مثل العدوي / آداني والقحطاني / قاتاني وقبلهم الشمساني ناهيك عن قبيلة فقير والقوال والأمير وبسمير …………………

أ.ليستهناك دليل ولوحة وكتابة أيزيدية تؤيد وتبرهن بأن البيرانية كانوا بأكثر من ( 41 ) قبيلة أو أن ذلك الأمير والمرحوم ( هسن ممان ) كان بيرهم ورئيسهم قبل عام 557 للهجرة المحمدية وعهد الشيخ عدي / شيخادي الأول وعلى المعترض أن يقدم العكس.؟

ب.ليستهناك دليل ولوحة وكتابة تؤكد على وجود كلمة وتسمية ومنصب ( شيخ ) بين الأيزيديين قبل هذا العام أعلاه وسيطرة الشيوخ على ( لالش ) وشؤؤن الأيزيديين ثيوقراطيآ.؟

د.ليستهناك دليل علمي وديني أو ما تسمى بالسماوي تبرهن بأن هناك ( تحريم ) الزواج بين هذه الطبقات والأقسام من الشيوخ بأستثناء حالة واحدة وهي ……………….

خداع وتبعية ( روز به ريس ) الشمسانيون الى جانب الشيوخ وحيث لم تكن شيخ أنما أبيار أو من عامة الناس ( مريد ) وأمير فأستطاع الشيخ عدي ( الثاني ) وليس الأول وكما تعتقد بأقناعهم ومنحهم مناصب خيالية مثل شيخ ( الشمس ) وشيخ القمر ورئيسة النساء ( خاتونا فخرا ) وغيره من المناصب الأدارية والمادية لعائلة الأمير ( أزدين أمير ) ومن ثم منح أحفاده مناصب أقليمية مهمة مثل ( باشا ) حلب بقيادة الشيخ المرحوم ( مند ) شيخ مند أبن الشيخ فخرالدين أبن أزدين أمير ومنصب أقليم وأمارة ( ئاميدى ) العمادية بقيادة الشيخ عماد الدين / آمادين أبن الشيخ شمس الدين أبن أزدين مير كذلك ولتكن في علم أخوتنا من عشيرة ( جوانا ) في جبل شنكال / سنجار أن ذلك الشيخ حسن الآداني كان قد عين أبنه المرحوم ( شرف الدين ) أميرآ على شنكال…..

نعم وأكرر وبكل ثقة وليست كذبة أو تهمة أو شهادة تزوير أن جميع الشيوخ من عائلة وفكرة واحدة تسمى ب ( ماليين ئاديا ) العائلة العدوية وفقط ولكن …………………..

الغريب والمضحك علينا نحن الأبيار عندما أستطاعوا خداعنا بأن بير كذلك من ماليين ئاديا لكي يبرهنوا ويخدعوا الجميع بأنهم قدماء مثل بير بين الأيزيديينوالعكس هو الصح…………….

أكرر وبدون خوف وتمديح ونعم أنهم ( أنسان ) وأيزيديين أصلاء ولكن منصب الشيخ جديد وحديث ومسيطر بيننا اليوم وعلى المعترض أن يبرهن العكس……………

أن تحريم الزواج بين الشيوخ ليست سوى ( كذبة ) وخدعة وبدعة وجاء بعد ليلة 15 / شعبان لعام 644 للهجرة وتلك المعركة الدموية المؤسفة بين ( بير ) أبيار الشمسانيون ومؤيديهم من عامة الناس ( مريد ) من جهة وشيوخ الشيخ حسن / عدي الثاني من جهة أخرى ……….

عندما طلب من ( بيش ئمام ) أمام المقدمة و أتباعه القيام بأداء الصلاة وحسب الشريعة العربية الأسلامية السنية المذهب في معبدهم ( لالش ) النوراني فقاموا بمنعهم وسحب ( سجادة ) سجادة الصلاة من أمامهم وضربهم وقتلهم ومن الجانبين أيضآ وبعد ( الصلح ) تمت ماهو اليوم مثل ( أختيار ) المركه بابا الشيخ وتعين الشيخ ( محمد ) القحطاني الجد الأول للعائلة الأميرية الحالية على ( أدارة ) وشؤؤن المعبد ( لالش ) والطواويس ( 7 ) للأقاليم السبعة وتقسيم وتوزيع الأيزيديين الى العشرات من الطبقات ( القديمة ) والجديدة الحالية وتحريم الزواج بينهم………

نعم وأكرر وأرجو وعلى المعترض أن يقدم العكس وليست بواسطة ( قول ) وتمديح غير عقلاني ومبالغ فيه كثيرآ أنما بشكل عقلاني ومعقول ………………

2.أنا بير ومن طبقة وتبعية بير ( آري ) آلي اللهجة أصوم ( 3 ) أيام وفي مثل اليوم ( الأحد ) أو الأثنين والثلاثاء والأربعاء ولكن ومن الخطأ أن أصوم الأربعاء لكونها عيد.؟

لكن أخي الشيخ ومريده من قبيلة الهويرية المحترمة يدعون بأنهم ويجب أن يصوموا في يوم الأربعاء لكونها يوم ( شيخ مند ) ومثلهم قبيلة هسكان وغيرهم والمحترمون وجميعآ…….

يأتي أخونا ( الرشكي ) القبيلة ويقول يجب أن أصوم في يوم ( السبت ) لشيخي وولي أمري ( سجادين ) سجاد الدين الشمساني وعدم العمل في يوم السبت.؟

يأتي ( الأغلبية ) من الأيزيديين وفي ( بداية ) الشهر 12 الميلادي وفي يوم ( الخميس ) يصومون وبأسم ( روزيا شيشمس ) صوم الشمس.؟

للعلم لنأتي الى السؤال الأول يا أختي …………………..فيأميركا وهو ولماذا ومنذ متى وجدت أخذ ( 3 ) أسابيع أو ( 9 ) أيام صوم بين أخوتنا من أيزيدي ( كوردستان ) تركيا اليوم بينما لا توجد هذه التسميات مثل صيام ( الشمس ) والأولياء / خودان في شنكال والشيخان ولكن متفرقة وليست مثلهم و ( 3 ) أسابيع متتالية …………………

نعم وللأسف يمكنني القول نحن الأيزيديين مقسمون ومتوزعون على شكل ( تبعية ) وأحزاب ولسنا متفقون وموحدون …………

قلت وأكرر كل واحد يصوم لولي أمره وليست هناك دليل وبرهان بأنه على الصح والآخر على الخطأ من أختيار أيامه والكل يصومون للرب والشمس وفقط ومهما كثرتالتقسيمات …..

في الختام أتقدم برجاء ونصيحة وأقتراح شخصي الرأي والمعلومة الدائمة الى قومي وبني جلدتي من الأيزيديين وعامة وقبيلتي ( جيلكا ) وخاصة أن يصوموا أو يبدأوا جميع صيامهم من يوم ( يه ك شه م ) الشمس الأول الأحد لكونها وحسب أعتقاد وتسميات جميع الحضارات والقوميات أنها يوم الشمس Sanday أو Sonntag وووووبجميع اللغات واللهجات وعلى المعمورة وأجمع تعني يوم الشمس ويوم الأثنين والثلاثاء لتكن يوم ( جار شه م ) الأربعاء هو العيد وليست يوم ( الجمعة ) العربي والأسلامي مع التحية والأحترام للجميع وآرائهم ……………

نعم يا أهلي وقبيلتي ( جيلكا ) رجاء والف الرجاء أن تبدؤا بأخذ ( 3 ) أيام صوم لعيدكم ( باتزمي ) المقدس من الأحد والأثنين والثلاثاء وفقط ……………

جنون وخطأ أن نكون صائمون في يوم الأربعاء ونذبح ذبيحة العيد وشوي اللحم للضيف الكريم وربة البيت تخبز ( صووك ) الخبز المقدس وهي صائمة ………….

رجاء رجاء فكروا وناقشوا ووحدوا الفكرة وأتخاذ قرار جماعي وبعد الآن ببدأ صوم ( بير ) آري وباتزمي من يوم الأحد وليست الأثنين مع التحية والتهنئة ومقدمآ لكم وللجميع …

بير خدر الجيلكي

المانيا في 30.12.2018

rojpiran@gmail.com