ائتلاف المالكي يوجه رسالة للقوى السياسية بشأن منصب محافظ البصرة

وجه ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، السبت، رسالة الى جميع الكتل والأحزاب السياسية، بشأن محافظة البصرة.

وقال المتحدث باسم الائتلاف بهاء النوري ان “الخلاف على منصب محافظ البصرة، ليس له اي علاقة بقضية اقامة الانتخابات المحلية في موعدها او تأجيلها”، مبينا انه “على الكتل السياسية عدم زج البصرة بالصراعات السياسية، فالتظاهرة في البصرة هي سلمية وتطالب بالخدمات، فيجب عدم حرب مسار التظاهرات الخدمية لاغراض سياسية، لضمان عدم انحرافها عن المسار الصحيح والقانوني”.

وبين النوري انه “على الحكومة الاتحادية حل أزمات البصرة الخدمية بأسرع وقت، فهذه المحافظة هي من تغذي موازنة العراق بأكثر من 90% من وارداتها”.