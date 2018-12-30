الجبهة التركمانية تقدم مقترحا بتسنم شخصية من المكون منصب محافظ كركوك مؤقتا

اقترحت الجبهة التركمانية يوم السبت تولي شخصية من ابناء المكون منصب محافظ كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد مؤقتا الى حين اجراء الانتخابات المحلية.

وتؤكد الاحزاب الكوردستانية في كركوك على ان منصب المحافظ من استحقاقها القومي باعتبار الكورد المكون الاكبر والمحافظة كوردستانية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة التنفيذية للجبهة اليوم بمقرها العام في مدينة كركوك برئاسة النائب ارشد الصالحي.

وذكر بيان صادر عن الجبهة ان المجتمعين ناقشوا “ضرورة تسنم منصب محافظ كركوك من المكون التركماني لحين اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك مستقبلا”.

ويشغل المنصب حاليا بالوكالة راكان سعيد الجبوري عن المكون العربي بعد ان اقالت الحكومة الاتحادية المحافظ الشرعي نجم الدين كريم بعد احداث 16 اكتوبر/تشرين الاول وسيطرة القوات الامنية على كركوك، وانسحاب قوات البيشمركة والاسايش كردة فعل على الاستفتاء الذي اجري في اقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها وايد 93% من المصوتين الاستقلال عن العراق.