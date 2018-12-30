الحكومة الاماراتية ترصد “سابقة خطيرة” في العراق

انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش يوم السبت تأسيس مكتب لائتلاف “شباب 14 فبراير” البحريني المعارض في بغداد.

وكتب على “تويتر” اليوم ان “تأسيس مكتب “ائتلاف شباب ١٤ فبراير في البحرين” في بغداد مستنكر و يمثل سابقة خطيرة في التدخل في الشؤون الداخلية”.

واضاف “نقف مع البحرين في رفضها لشرعنة الائتلاف والذى سعى عبر العنف لتقويض أمنها، قاعدة احترام السيادة ورفض التدخل في الشأن الداخلي أساسية في العمل العربي”.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية استدعت، الإثنين الماضي، القائم بأعمال سفير العراق لدى البحرين، حيث احتجت على تأسيس مكتب في بغداد لائتلاف “شباب 14 فبراير” الذي تصنفه السلطات البحرينية كـ”منظمة إرهابي”، كما احتجت البحرين على تصريحات نوري المالك رئيس وزراء العراق الأسبق، خلال الاحتفالية بتأسيس مكتب “ائتلاف 14 فبراير”.

وقال المالكي في الاحتفالية إنه “ما رأيت معارضة حضارية كالمعارضة البحرينية، لم تذهب إلى العنف، ولم تمارس الطائفية، ولم تتحدث إلا بلغة الدستور والقانون والاحتكام لإرادة الشعب”. وأضاف المالكي أن “التمييز والتهميش والإلغاء قد بلغ حدا قاسيا على معارضة البحرين”. ودعا المالكي السلطات البحرينية إلى الحوار مع المعارضة “من أجل حماية البحرين سنة وشيعة وإبعادها عن الطائفية والتدخلات الخارجية”، على حد تعبيره.