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السلطات الامنية العراقية تقبض على عصابة توقع بالفتيات وتبتزهن

أعلنت وزارة الداخلية يوم السبت عن القاء القبض على عصابة توقع بالفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتبتزهن.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان اليوم، ان مفارز استخبارات مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة نينوى والعاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على عصابه مكونة من ثلاثة متهمين تقوم بتهديد وابتزاز المواطنين من خلال الايقاع بالفتيات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ضمن محافظة نينوى.

واضاف ان عملية القبض جاءت بعد إبلاغ أحد المواطنين عن وجود حالة ابتزاز له من قبل هذه العصابة التي القي القبض عليهم بالجرم المشهود، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٣٠ ق. ع.

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