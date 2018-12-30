العراق والاردن يتفقان على تسوية ملفات مالية عالقة تعود لحقبة صدام حسين

اتفق كل من رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ونظيره الاردني عمر الرزاز على تسوية الملفات المالية العالقة بين البلدين والتي تعود لحقبة الحكم الرئيس السابق صدام حسين.

واوضح الرزاز في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع عبد المهدي في بغداد، انه تم التوافق على آلية واضحة للتعامل مع الملفات المالية العالقة والتي تعود لفترة ما قبل الحرب على العراق، ولتسعينيات القرن المنصرم وقبله.

وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت في وقت سابق من اليوم في بيان صحفي عن اتفاق بين بغداد وعمان في تفعيل عدد من القطاعات الاقتصادية بين الجانبين من بينها تشكيل لجنة فنية مالية قانونية بين الجانبين لوضع حلول للملفات المالية العالقة بين البلدين.