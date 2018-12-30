القوى الشيعيّة ممتعضة من زيارة ترامب وتطلب “طرد” قوّات التحالف الدولي

ترجمة/حامد أحمد

طالبت عدة شخصيات عراقية من أعضاء برلمان وسياسيين بمغادرة القوات الاميركية من العراق. وجاءت موجة الاعتراضات هذه بعد زيارة مفاجئة قام بها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لمشاركة القوات الاميركية المتمركزة في قاعدة الأسد غربي العراق مساء الاربعاء احتفالاتهم بأعياد الميلاد وهي أول زيارة له للبلد بصحبة زوجته ميلانيا.

وقد جوبهت كل من الزيارة وتواجد القوات الاميركية برفض واستنكار الخميس من قبل أعضاء في البرلمان وأحزاب سياسية عراقية بارزة مع لاعبين رئيسين في الحكومة العراقية الحالية.

عضو البرلمان العراقي عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، قال في تصريح له “على ترامب أن يعرف بأن العراق ليس ولاية أميركية وأن على رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن يتحمل المسؤولية.” ومضى الخزعلي بقوله “نطالب جميع القوات الاميركية بمغادرة العراق وعلى الحكومة العراقية أن تعتبرها قوات احتلال.” النائب عن تحالف الفتح أحمد الأسدي، طالب أيضا بمغادرة القوات الأميركية ، مؤكدأ أن “هذا أصبح مطلباً أساسياً يجب تنفيذه بأسرع وقت ممكن.” واسترسل بقوله “استمرار الإدارة الاميركية في تعاملها مع تواجد قواتها في العراق بهذه الطريقة ستدفع بالعراقيين الى استخدام جميع الوسائل التي تضمن طرد هذه القوات وجميع القوات الأجنبية الأخرى من الأراضي العراقية.” ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي الأربعاء فإن اجتماعاً كان من المقرر له أن يعقد بين ترامب وعبد المهدي في بغداد الأربعاء قد ألغي بسبب “تباين في وجهات النظر لتنظيم اللقاء أدى إلى الاستعاضة عنه بمكالمة هاتفية تناولت تطورات الأوضاع.” الناطقة الإعلامية للبيت الابيض، سارا ساندرز، قالت انه لأسباب ومقتضيات أمنية كان بمقدور البيت الابيض فقط أن يدعو رئيس الوزراء للقاء قبل ساعتين من موعده المقرر الذي صادف فيه ان يكون رئيس الوزراء في مكان آخر من العراق تعذر عليه الحضور. وأكدت ساندرز ، أنه كانت هناك مكالمة هاتفية جيدة جرت بين الرئيس ترامب ورئيس وزراء العراق عبد المهدي وجه ترامب خلالها الدعوة لرئيس الوزراء بزيارة البيت الابيض وأن رئيس الوزراء قبل الدعوة. من ناحية أخرى أشارت المتحدثة، ساندرز ، إلى استعداد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، للقاء رئيس وزراء العراق في بغداد بتاريخ 11 كانون الثاني القادم. حزب الدعوة الإسلامي أصدر بياناً الخميس قال فيه بأن زيارة الرئيس ترامب لإحدى القواعد العسكرية العراقية حدثت بأسلوب لا يحمل احتراماً لسيادة البلد ولم تُراعَ فيه الأعراف الدبلوماسية. وجاء في بيان حزب الدعوة أيضا “ندعو الشعب العراقي العظيم بأكمله إلى أن يعبر عن استنكاره للزيارة وأن يطالب أعضاء البرلمان بإصدار قرار حازم بطرد جميع القوات الاجنبية من أرض العراق .” من جانبه قال رئيس وزراء العراق السابق وزعيم كتلة النصر ، حيدر العبادي ، في بيان له الخميس”، نحن نعبّر عن رفضنا للطريقة التي قام بها الرئيس الأميركي ترامب بزيارة العراق التي لا تتوافق مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات مع بلدان ذات سيادة .”

ومضى بقوله “التعامل مع العراق وسيادته بهذه الطريقة ستضر بالعلاقات العراقية الاميركية، وعلى دول المنطقة والعالم أن يعلموا بأنّ عراقا قويا ذا سيادة هو في مصلحة أمن واستقرار المنطقة والعالم.”بيان آخر صدر الخميس عن السياسي الصدري حاكم الزاملي، دعا فيه الى وضع نهاية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق ومناقشة السيطرة الحالية للتحالف على المجال الجوي العراقي.

وقال الزاملي في بيانه “علينا أن ننهي صفحة ما يسمى بالتحالف الدولي الذي يسيطر على الأجواء العراقية بحجة تعقب الخلايا الإرهابية التي جعلت من سلطات الملاحة الجوية العراقية لا تعرف ما يدخل الاجواء الدولية العراقية من طائرات”.

عن: محطة CNN الأميركية