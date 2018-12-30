الكرخ / اجراء (2498) غسيل كلوي في مركز الشفاء لغسيل الكلى خلال شهر صحة

اجرى الفريق الطبي و التمريضي في مركز الشفاء لغسيل الكلى الدموي في مستشفى اليرموك التعليمي (2547) غسيل كلى لـ (300) مريض خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي

ذكر ذلك مــدير مستشفــى اليرموك التعليمي الدكتـور ( سعد حاتم احمد ) ان مركز الشفاء في مستشفى اليرموك يعد من احد المراكز الكبرى و المهمة في علاج و غسيل الكلى حيث اجرى المركز (2547) غسيل كلوي لـ (300) مريض خلال شهر تشرين الثاني من خلال الاحصائيات المقدمةمن قبل المركز حيث بلغ عدد الذكور من الذين تم اجراء عمليات الغسيل الكولي (141) مريض و (159) مريضة

و اكد احمد على ان المركز يقدم خدماته على مدار (24) ساعة و يقوم باستقبال مرضى الغسيل الكلوي لتثبيت بياناتهم من خلال تقسيم جلسات الغسيل و تثبيتها في السجلات الاحصائية .

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