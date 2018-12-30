الماليّة النيابيّة تخاطب البنك المركزي تمهيداً لمساءلته عن 3 ملفات

بغداد/محمد صباح

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن عزمها مخاطبة إدارة البنك المركزي خلال الأسبوع الجاري لتزويدها بكل الوثائق المتعلقة بإتلاف وغرق السبعة مليارات دينار، كما طالبت بالكشف عن مصير 326 مليار دولار خرجت من العراق خلال الثماني سنوات الماضية.

ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر في تصريح لـ(المدى) إن “التحقيقات في ملف البنك المركزي بدأت تتوسع مع قيام اللجنة بتشكيل ثلاث لجان فرعية للتحقيق في ملفات مزاد العملة وبناية البنك المركزي وغرق وإتلاف سبعة مليارات دينار في مصرف الرافدين”.

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد أكد أمام مجلس النواب في 12 تشرين الثاني 2018 تلف قرابة سبعة مليارات دينار عراقي نتيجة دخول مياه الأمطار إلى خزائن مصرف الرافدين عام 2013 مما أدى إلى تضرر الأوراق النقدية . ورافق هذه التداعيات دعوات لنواب من مختلف الكتل البرلمانية لمساءلة إدارة البنك المركزي عن الأموال الضخمة التي خصصت لبناية البنك المركزي الجديدة في منطقة الجادرية والتي تقدر بـ ٨٠٠ مليون دولار، وتصميمها يصل إلى ٣٠ مليون دولار. ويتابع كوجر حديثه عن استعدادات لجنته لاستجواب محافظ البنك المركزي عن هذه الخروق قائلا إن “المالية النيابية سترسل كتاباً إلى إدارة البنك المركزي يطالبها بالإجابة عن مجموعة من الاسئلة والاستفسارات المتعلقة ببناية البنك ومزاد العملة وإتلاف وغرق سبعة مليارات دينار”.

ووُقّع في كانون الثاني من العام 2012، عقد مع مكتب المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد لوضع التصاميم الخاصة بمبنى البنك الجديد. وصممت المهندسة العراقية المبنى ليضاهي المباني العالمية.

وتتكون البناية الجديدة من برج يضم (34) طابقاً إضافة إلى طابقين تحت الأرض شيدت في منطقة الجاردية المطلة على نهر دجلة وتحتوي على مرائب لوقوف سيارات الموظفين والضيوف والسيارات الخاصة بنقل العملة، ومطعماً، ومتحفاً، وقاعات للاجتماعات، والمؤتمرات، ومسرحاً للاحتفالات.

ويضيف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر أن لجنته “تنتظر وصول الإجابات من البنك المركزي لدراستها قبل اتخاذ قراراتها المناسبة لمعالجة هذه الخروق والتداعيات الموجودة في عمل البنك المركزي”.

ويشير رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب إلى أن “طبيعة الأسئلة تبحث عن إجابات للمبالغ المخصصة لهذه البناية وأسماء الشركات المكلفة بالبناء ومراحل عملية البناء والأقسام التي أنجزت “.

ويلفت عضو اللجنة الفرعية النيابية المتخصصة بمتابعة بناية البنك المركزي الى أن “ما طالبنا به أن تكون إجابات إدارة البنك المركزي على أسئلتنا واستفساراتنا متسلسلة وتبتعد عن الإنشائيات”، مؤكداً “ضرورة وضع سقوف زمنية لإلزام البنك المركزي للرد على أسئلتنا”.

ويتوقع كوجر أنه “بعد إقرار قانون الموازنة الاتحادية سيكون ملف البنك المركزي من الملفات المهمة التي ستناقش بقوة داخل اللجنة المالية في مجلس النواب لمعالجة كل الخروق التي حدثت”. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في منتصف شهر تشرين الثاني الماضي مباشرة محكمة الرصافة بالتحقيق في قضية غرق 7 مليارات دينار عراقي جراء انهمار الأمطار الغزيرة، مؤكدا انه سيحاسب كل من ساهم بارتكابها.

ويختتم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر حديثه قائلا إن “قضايا التحقيقات ومساءلة إدارة البنك المركزي والمحافظ عن هذه الملفات تتوقف على الإجابات التي ستصل إلى اللجنة المالية في مجلس النواب”، لافتاً إلى ان “هذه الملفات الثلاثة أثيرت بالتزامن مع مناقشة ملف غرق الأموال”. بدوره، يؤكد عضو آخر في اللجنة المالية النيابية أن لجنته “طلبت من إدارة البنك المركزي إرسال الوثائق المتعلقة ببناية البنك الجديدة للاطلاع على تفاصيل مبالغ العقد والشركات الأجنبية المحال لها بناء هذا المشروع الجديد”.ويرجح عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الدراجي في حديث مع (المدى) أن ترسل “الأسئلة المتعلقة بمناقصة البناية الجديدة والإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات خلال الأسبوع الجاري”، منوها إلى ان “الوثائق تشمل المناقصة ودراسة الجدوى والإحالة والعقود”.

وأنشأ البنك المركزي في العام 2004 مزاد العملة لبيع الدولار على المصارف وشركات الصيرفة المجازة . وتشير وثائق مسربة الى قيام مصارف وبنوك معتمدة في مزاد العملة بتهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق.

ويضيف الدراجي “أما في ما يتعلق بمزاد العملة سنطالب البنك تزويدنا بالمبالغ التي تم تحويلها للتعرف على الأموال التي خرجت من العراق عبر نافذة بيع العملة”، لافتاً إلى أن “الهدف من هذه التحقيقات هو معرفة أين ذهبت وحولت هذه الأموال وكذلك الفرق الحاصل في سعر صرف الدولار داخل البنك المركزي وخارجه”.

ويتطرق النائب عن تحالف البناء إلى “نسبة أرباح هذه المصارف قائلا إن “بعضاً من المصارف والبنوك العاملة في مزاد العملة وصلت نسبة أرباحها في فترة من الفترات إلى عشرين مليون دولار يومياً”، كاشفاً عن “خروج (326) مليار دولار من العراق بين عامي 2008 /2016″.

وكانت (المدى) قد نشرت ملفاً عن وثائق جمعها السياسي الراحل أحمد الجلبي وعرفت في ما بعد بـ”ملفات الجلبي” مطلع تشرين الثاني 2015 كشفت عن وجود قضية فساد إداري ومالي وعمليات غسل أموال وتهريب للعملة الصعبة عن طريق مزاد العملة في البنك المركزي . وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية في عام 2015 للنظر في الوثائق، لكنه لم يعلن نتائج تحقيقاته حتى الآن.

ويؤكد الوزير السابق أن “التحقيقات ستكشف آلية العملية الاستيرادية التي حصلت خلال السنوات الماضية من أجل معرفة هذه الأموال والمعدات التي تم استيرادها”، مشددا على أن “ما نريد معرفته هو السلع والبضائع التي دخلت مقابل خروج قرابة 400 تريليون دينار عراقي خلال السنوات الماضية”.

وضربت آفة الفساد بعد عام 2003 الكثير من دوائر ومؤسسات الدولة العراقية مما تسببت في هدر وضياع أكثر من 800 مليار دولار، بحسب مختصين في القطاع الاقتصادي.

ويشير الدراجي إلى أن “عملية تحويل هذه المبالغ جرت من داخل العراق إلى أكثر من دولة مما يتطلب التحقيق في أصول هذه المبالغ وآلية صرفها”، لافتاً إلى أن “التحقيقات ستشمل البنوك والمصارف العاملة في مزاد العملة”.

ويلفت إلى أن “ما طالبنا به هو تزويدنا بالأعداد الحقيقية للمصارف والبنوك العاملة في مزاد العملة”، منوها إلى انه “لم يجرؤ أحد من القوى السياسية على التحدث عن مزاد العملة طيلة السنوات الماضية لأسباب غير معروفة بالنسبة لنا”.

ويوضح أن “اللجنة الفرعية التي شكلتها اللجنة المالية في مجلس النواب ستأخذ على عاتقها جمع المعلومات على هذه الملفات الثلاث الموكلة لها لدراستها والتحقق منها قبل اتخاذ أي قرار أو موقف ضد أية جهة”، محملاً “مزاد العملة مسؤولية ضرب الزراعة والصناعة في العراق نتيجة لتدني أسعار الدولار”.

ويلفت إلى أنه “من الصعب الحكم بوجود فساد داخل أية مؤسسة مالم تكتمل التحقيقات لمعرفة الحقائق بالتفاصيل من خلال دراسة الوثائق قبل توجيه الاتهامات”، مشيرا إلى أن “اللجنة المالية النيابية ستضع توقيتات محددة أمام لجانها الثلاث لإنجاز أعمالها الموكلة لها مع البنك المركزي العراقي”.