المجمع الفقهي العراقي يرد على فتوى الصميدعي

أصدر المجمع الفقهي العراقي، السبت، بيانا كشف فيه حكم الاحتفال بميلاد السيد المسيح، في رد على إفتاء رجل الدين السني العراقي مهدي الصميدعي بحرمة الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية.

وأكد المجمع في بيانه الذي صدر اليوم 29 كانون الاول 2018، أن التهنئة بالعام الجديد جاءت من باب التوقيت الزماني الذي تستخدمه بلادنا في الحساب الفلكي ولا يدخل في باب العقائد.

وأضاف أنه “يجوز تهنئة غير المسلمين براس السنة الميلادية وتبادل الهدايا معهم”، مؤكداً ان “المسيحيين اخوة لنا في الوطن والانسانية وقد تعرضوا لبلاءات مثلنا وشوهت صورة ديننا عند الكثير منهم، وحقهم علينا ان نبرهم”.

ونوه، الى، أن “ذلك لا يعني موافقتهم في الاعتقاد ولا يعني جواز الذهاب لكنائسهم وحضور طقوسهم ولكل منا عقيدته”.

واشار الى أن ‘التهنئة بالعام الجديد جاءت من باب التوقيت الزماني الذي تستخدمه بلادنا في الحساب الفلكي ولا يدخل في باب العقائد”.

واكد البيان، أن ‘إجازة التهنئة لا يعني حضور الحفلات التي ترتكب فيها المخالفات الشرعية”، مؤكدا انه “لا يجوز للمسلمين مخالفة الشريعة لا في اعيادنا ولا اعياد غيرنا”.

وكان رجل الدين السني الشيخ مهدي الصميدعي قال في تصريح له إن الاحتفال بأعياد ابناء الديانة المسيحية “لا يجوز” شرعا.

ومؤخرا وافق مجلس الوزراء على اعتبار 25 من كانون الاول من كل عام عطلة رسمية في جميع انحاء البلاد بمناسبة ميلاد السيد المسيح.

وهذه المرة الاولى التي تعلن فيها الحكومة العراقية عن عطلة تشمل جميع المواطنين بعدما كانت تقتصر على المسيحيين في البلاد منذ عقود، على عكس اقليم كردستان الذي اقرها عطلة شاملة منذ سنوات عديدة.