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المدير العام للعلاقات الثقافية يلتقي السكرتير الثاني للسفارة اليابانية في العراق

التقى المدير العام للعلاقات الثقافية في وزارة التربية الدكتور كريم الوائلي بالسكرتير الثاني للسفارة اليابانية في العراق السيدة ميغومي كاتو في مكتبه بديوان الوزارة

وقال الدكتور كريم الوائلي ان اللقاء ناقش مجموعة من المشاريع التي تطرحها السفارة اليابانية في العراق منها ما يتعلق بالتدريب والمناهج والإجازات الدراسية ، مضيفاً ان الوزارة ابدتاستعداداً لهذه المشاريع من اجل تحقيقها على مستويات مختلفة فيما يخص التدريب فهناك مقترحات مطروحة عن كيفية تدريب عدد من المختصين والأكاديميين في الوزارة للسفر الى اليابان لمدة سنة ونصف السنة ثم يعودوا ليكونوا قادة تدريب في العراق ، اما فيما يخص المناهج فتم التباحثعن امكانية احداث الوزارة تطورات وتغييرات في المناهج للاستفادة من الخبرة العميقة في اليابان فيما يخص المناهج الدراسية ، اما فيما يخص الاجازات الدراسية فالسفارة ابدت استعدادها لان يكمل بعض المدرسين والمعلمين الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) في الجامعاتاليابانية .

وثمن الوائلي هذه المبادرات التي تهدف الى تطوير العملية التربوية في العراق والارتقاء بها الى اعلى المستويات ولاسيما ان اليابان تعد من الدول الاوائل في مجال العلم والتربية ،مشيرا الى العلاقات العراقية اليابانية المتينة والتي تمتد الى عشرات السنين .

هذا وحضر اللقاء المعاون الفني للمدير العام للعلاقات الثقافية السيد علي سعود عبد المجيد وكوادر تربوية اخرى .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والإعلام

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