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المغربية سلمى رشيد تفاجئ جمهورها بأغنية عراقية

طرحت الفنانة سلمى رشيد جديدها الفني عبارة عن سينغل باللهجة العراقية تحت عنوان “مر قلبي”، الأغنية كلمات “عباس الجبوري”، لحن “علاء مهدي” وتوزيع “هيثم سالم.”

واقتربت “مر قلبي” من مليون مشاهدة خلال وقت قصيرمن طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات اليوتوب،حيث تفاعل معها العديد من جمهورها في الوطن العربي.

في سياق مختلف، وفي أول تجربة لها، قررت سلمى رشيد دخول مجال التمثيل عبر الفيلم التلفزيوني “قلبي لي بغاه”، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل، وستؤدي النجمة المغربية دور البطولة باسم «زينب» إلى جانب الممثل المغربي عبد الاله رشيد، وقالت سلمى إن الدور التي تجسده في هذا العمل، قريب من شخصيتها في الواقع.

وإلى جانب التمثيل ستطل نجمة برنامج أراب أيدول على الجمهور المغربي، خلال نفس الشهر رمضان المقبل من خلال جنريك مسلسلين على القناة الأولى والثانية

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