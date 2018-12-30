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الوطنية تكشف سبب عدم تولي الجبوري وزارة الدفاع

أكد ائتلاف الوطنية، السبت، ان القيادي فيه سليم الجبوري لن يكون وزيراً لحقيبة وزارة الدفاع، فيما كشف عن اسباب ذلك.

وقال القيادي في الائتلاف حيدر الملا ان “تحالف الاصلاح والاعمار، والذي الوطنية جزء منه، وضع معايير خاصة لاختيار الوزراء الأمنيين، وهذه المعايير لا تنطبق على سليم الجبوري”.

وبين الملا ان “ابرز نقاط المعايير ان يكون الوزير مستقلاً لا حزبياً، ولديه خبرة بمجال عمل الوزارة الأمنية، والجبوري ليس مستقلاً بل هو زعيم لحزب، وليست لديه اي خبرة بمجال وزارة الدفاع، لذا فالمعايير لا تنطبق عليه”.

وتابع انه “اذا تم طرح الجبوري للتصويت من قبل اي جهة سياسية، فلم يحصل على الاصوات، فمعايير الاختيار لا تنطبق عليه”.

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