الى الأعضاء واللجان التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي

بمناسبة أعياد الميلاد وقرب حلول عام 2019 اليكم اجمل التهاني بهذه المناسبة السعيدة مع التمنيات بالأمن والأمان لعراقنا الجريح ولشعبنا الحياة الحرة الكريمة ونتجاوز في السنة الجديدة كل ما يحول للقضاءعلى الفساد والمفسدين وإرساء أسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي يتحقق فيها مبدأ المواطنة الحقة دون تمييز بين اتباع الديانات والطوائف وسيادة مبدأ خضوع الجميع لحكم القانون واحتكار السلاح من قبل الدولة.

ونعمل على ان ينهض تيارنا الديمقراطي في السنة الجديدة في تفعيل دور هياكله التنظيمية بالعودة لعقد الاجتماعات الدورية للمكتب التنفيذي والدعوة لعقد اجتماع اللجنة العليا خلال الفترة القادمة ليحدد طبيعةالتوجهات القادمة للتيار الديمقراطي ولغرض التحضيرات للمؤتمر الثالث .

زملائنا في التيار الديمقراطي العراقي

مرة أخرى تقبلوا تهانينا بهذه المناسبة مع التمنيات للجميع بتحقق كل الاماني الطيبة

وكل عام وتيارنا الديمقراطي وبلادنا العزيزة بألف خير

عن المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي

د. علي مهدي الحزب الشيوعي العراقي

السيد محمود العكيلي حزب الامة العراقية