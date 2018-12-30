بالفيديو..وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه



في مشهد مروع قام بطل كمال أجسام من جنوب أفريقيا بحركة استعراضية أدت إلى وفاته.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فقد حاول لاعب كمال الأجسام سيفيسو لونيجلو القفز والدوران في الهواء للخلف، إلا إنه هبط على رأسه ما تسبب في كسرها.

وانتشر فيديو على الإنترنت يظهر اللاعب (23 عاما) أثناء دخوله الصالة وهو يبزر عضلاته، ولكن أثناء محاولته أداء الحركة الاستعراضية بالقفز في الهواء للخلف، لم يأخذ الشكل الدائري اللازم للحركة وسقط على رأسه، وهرع إليه عدة أشخاص لمساعدته حين ظل بلا حراك.

ووفقا لرئيس اتحاد كمال الأجسام في جنوب أفريقيا فإن اللاعب اعتاد على الاستعراض في صالة العرض، إلا أنه يشك بأن اللاعب كان يرتدي الجوارب وهي التي تسببت بأن ينزلق ولا يحصل على حركة كاملة.

وفق تقارير صحفية فإن اللاعب كان بانتظار مستقبل مشرق بعد إحرازه لقب العالم في وزن 75 كيلو للمبتدئين.