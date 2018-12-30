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بالوثيقة.. عبد المهدي يطالب البرلمان بتأجيل طرح مرشحي الداخلية والدفاع والتصويت على رئيسي هيأتين

طالب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، رئاسة البرلمان الاتحادي، بتأجيل طرح مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، لحين التوصل الى اتفاق بشأنهما، فيما دعاه للتصويت على رئيسي هيأتين عامتين.

وجاء في نص كتاب موجه من قبل رئيس مجلس الوزراء الى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي،  أنه “بسبب عدم استكمال التشكيلة الوزارية لوزارتي الدفاع والداخلية نرسل اليكم ترشيحات جديدة لمرشحي الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة مستشارية رئاسة الوزراء مع السيرة الذاتية وبيان راي هيئة النزاهة والمساءلة لعرضهم على مجلسكم الموقر لنيل الثقة”.

وبين الكتاب، أن المرشحين هما “يعرب ناظم فرمان العبودي، لهيئة الاستثمار الوطنية، ونوفل ابو الشون الحسن، لهيئة مستشارية رئاسة الوزراء”.

وبحسب الوثيقة، الموقعة بتاريخ (27 كانون الأول 2018)، فإن عبد المهدي طلب من رئيس مجلس النواب “تأجيل طرح مرشحي الدفاع والداخلية لحين حسم الموضوع، وذلك لوجود مباحثات حول اسم المرشحين او لتقديم مرشح بديل”.

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