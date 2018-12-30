بالوثيقة.. وزير الاتصالات “عضو فرقة” مشمول بالمساءلة والعدالة.. وتحوم حوله شبهات الفساد

أظهرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، شمول وزير الاتصالات بالحكومة الجديدة، نعيم ثجيل الربيعي، بإجراءات المساءلة والعدالة، فيما كشفت مصادر مطلعة عن “شبهات فساد” قالت إنها تحوم حوله.

وتظهر الوثيقة، الموجهة الى مجلس النواب قبل التصويت على الوزير وتمريره ضمن الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، شموله باجراءات المساءلة والعدالة، حيث كان بدرجة “عضو فرقة” في حزب البعث.

وتذكر الوثيقة، أنه “تم تدقيق اوليات السيد نعيم ثجيل الربيعي، وتبين أنه كان بدرجة عضو فرقة، في حزب البعث المنحل، وحسب ما هو ثابت لدينا في وثائق قاعدة البيانات الخاصة بالهيأة”.

وبينت، أنه “نظراً لمرور المدة القانونية للطعن بقرار الهيأة، المنصوص عليه في المادة (15)، ولاكتسابه الدرجة القطعية، وثبوت أنه بدرجة عضو فرقة، وحسب الوثائق المتوفرة والاقرار الكتابي المقدم من قبله، قررت الهيأة شموله وفق احكام المادة (6/ خامساً)، وبدلالة الفقرة (سادساً) من قانون الهيأة”.

وبدورها، قالت مصادر مطلعة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “شبهات فساد كبيرة تدور حول الوزير الجديد، من بينها سحب خط انترنت لتطبيق (فايبر) من إيران، يتيح إمكانية التجسس”، مبينة أن “الخط يمثل دخلاً اضافياً بمئات الملايين عن طريق التلاعب بسعات الانترنت وتهريبها”.