بعد ديواني الوقف السني .. المجمع الفقهي يرد على فتوى الصميدعي

افاد المجمع الفقهي الاسلامي لأهل السنة والجماعة يوم السبت بجواز تهنئة غير المسلمين بأعياد رأس السنة الميلادية.

يأتي هذا ردا على مفتي الجمهورية العراقية مهدي الصميدعي الذي افتى بحرمة تهنئة المسيحيين بهذه المناسبة، عادا اياه اعترافا بعقيدة “الثالوث”.

واثارت تلك الفتوى جدلا واسعا داخل الاوساط الشعبية في العراق وقد استنكرت جهات مسيحية دينية وسياسية تلك الفتوى ووصل ببعض الامر الى التلويح برفع دعوى قضائية ضد الصميدعي.

وهاجم الوقف السني فتوى الصميدعي معتبرا اياها بـ”المسيئة” للمسيحيين، مشيرا الى ان “مثل هذه التصريحات الهوجاء غير الموزونة ولا المقفاة ولا المنضبطة تعيدنا إلى خطاب الكراهية والتحريض والفتنة ورفض الآخر، ولا تمثل التعايش المشترك بين العراقيين بجميع شرائعهم قومياتهم وأطيافهم وطوائفهم ومذاهبهم، عربهم وكردهم وتركمانهم، شعب واحد تقاسم السرّاء والضرّاء منذ أن تشكلت هوية العراقيّ من الدم المنساب من ألوان الطيف كلها، يوم شقّت الأرض في العراق نخلة، فصارت حزمة الطيف أمتن من حزم العصيّ”.

وقال الوقف “لسنا مستغربين من هذه التصريحات التي تصدر عن هؤلاء الأشخاص، فمثلما هم يُحرّمون علينا الاحتفال بمولد فخر الكائنات وسيّدها نبيّنا الأكرم محمد بن عبد الله نجدهم اليوم يُحرّمون الاحتفال بعيد السيد المسيح عليه السلام، وتاريخياً لا ننسى قصة عنقود العنب الذي قدمه عدّاس النصراني إلى نبيّنا محمد حين خروجه من مكة إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف، فكان ذلك العنقود مثالاً للمحبة والتسامح والتعايش المشترك على طوال الحقب والعصور”.

وافتى مفتي الجمهورية العراقية الشيخ مهدي الصميدعي يوم الجمعة بحرمة الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، وقال في خطبة صلاة الجمعة في جامع “أم الطبول” في بغداد، “لا تشاركوا النصارى الكريسمس لان هذا معناه بانكم تعتقدون بعقيدة الثالوث”.