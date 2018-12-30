بعد زيارة ترامب المفاجئة.. صحيفة: العراق ملزم بتنظيم دخول المسؤولين

كشفت صحيفة عكاظ السعودية، السبت، عن مضمون مذكرة تلزم الحكومة العراقية بتنظيم دخول المسؤولين الدوليين للبلاد، مبينة ان ذلك جاء بعد الزيارة المفاجئة للرئيس الامريكي دونالد ترامب الى العراق.

وذكرت الصحيفة ان “عددا من الكتل السياسية تحركت بشكل مختلف عن اليومين الماضيين، وطالبت في مذكرة لها مجلس النواب بإصدار قرار يلزم الحكومة بتنظيم دخول المسؤولين الدوليين للبلاد وفق ضوابط القانون العراقي”.

واضافت ان “هذا القرار يجب ان ينظم دخول أي مسؤول مدني أو عسكري إلى الأراضي العراقية”، مشددة على ضرورة ان “يكون الدخول بعلم الحكومة وموافقتها، وأن يكون لها حق رفض دخول أي شخصية للأراضي العراقية”.

وبينت ان “العراق دولة ذات سيادة”، مشيرة الى ان “ذلك جاء بعد الزيارة المفاجئة للرئيس الامريكي دونالد ترامب الى العراق”.

واعلن البيت الابيض، الاربعاء الماضي، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب وصل في زيارة مفاجئة الى العراق، فيما اشار الى ان ترامب نفى وجود اي خطط لسحب قوات بلاده من العراق.

فيما لاقت هذه الزيارة ردود فعل غاضبة من السياسيين العراقيين، حيث اعتبروها خرقا للسيادة العراقية، فيما اشاروا الى انهم سيبداون بتفعيل قانون اخراج القوات الاميركية من العراق.