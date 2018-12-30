بيان صحفي صادر عن مكتب زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي بخصوص فتاوى التحريض والتطرف

لطالما أكدنا أهمية إرساء ركائز واسس التعايش السلمي، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترميم نسيج المجتمع جراء ما اصابه نتيجة السياسات التي اعتمدت المحاصصة، والتهميش، والاقصاء، والطائفية السياسية، وتسييس الدين، وعدم ابعاد دعاة التطرف والتحريضوالكراهية عن مواقع التأثير .

إن المسيحيين شريحة كريمة من شرائح مجتمعنا العراقي الاصيلة، وقد طالها من الظلم والمعاناة ما طال ابناء شعبنا العراقي الكريم، لذا فان ائتلاف الوطنية يستنكر الفتاوى والخطابات البغيضة التي تستهدف الطائفة المسيحية الكريمة بالنيل من وحدة شعبنا وتماسكه وتعايشه الأخويالبنّاء، خاصة اذا كانت تصدر عن رجال دين مسؤولين امام الله، ثم الشعب على تحكيم قيم القران الكريم والإسلام، عوضاً عن اثارة الشكوك والطعون وخلط الاوراق التي لن تؤدي الا الى المزيد من الفوضى .

ان لكل من الاديان السماوية قدسيةً في الاسلام وفي القران الكريم وفي مسار اهل البيت عليهم السلام، فلماذا يتم ايقاض البغضاء ,كما ان الحكومة اعلنت يوم 25 كانون الاول عطلة رسمية بمناسبة ولادة السيد المسيح (عليه السلام) فهل هذه الحكومة او الدولة هي دولة مارقة !!!.

اننا نحذر من مغبة الانزلاق في درب مظلم , ونناشد الجميع بالجنوح الى السلم والتكامل والاحترام وبناء الوحدة الوطنية، كما نؤكد ان العراقيين سيفشلون اي محاولة لإحياء المشروع الطائفي, وان توجهات اصحاب تلك المشاريع والاجندات التي تقف خلفها لم تعد تخفى على الشرفاءوالمخلصين من ابناء شعبنا الكريم .

30 كانون الاول 2018