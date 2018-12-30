تأثر البلاد بمنخفضين جويين قادمين من البحرين الابيض والاحمر

تشير التوقعات الجوية إلى إحتمال تأثر البلاد غدا الاحد بمنخفضين جويين قادمين من البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر لعدة أيام.

وتوقعت صفحة منظومة أرصاد العراق اليوم 29 كانون الاول 2018 أن تتاثر اﻻقسام الغربية والمنطقه الشمالية من البلاد غدا الاحد إلى إمتداد منخفض جوي قادم من البحر المتوسط.

وأضافت أن هناك منخفضا جويا آخر يتقدم غدا من البحر اﻻحمر ويكون تأثيره على المنطقة الجنوبية وثم يمتد الى المنطقة الوسطى .

وتابعت الصفحة: لذلك سيكون الطقس ليوم غد الاحد في المنطقة الشمالية واﻻقسام الغربية من البلاد غائما مع أمطار متوسطة على مناطق متفرقة ثم تشتد غزارة في المنطقة الشمالية خصوصا (دهوك والموصل).

وأضافت: أما المنطقتان الوسطى والجنوبية فقد يكون الطقس فيها غائما جزئيا ثم يتحول الى غائم مع أمطار خفيفة الى متوسطة وعلى مناطق متفرقة خصوصا بعد الظهر وابتداءا من المنطقة الجنوبية .

واشارت إلى أن الرياح ستكون متغيرة اﻻتجاه ومتوقع ان تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة .

وتوقعت الصفحة أن تكون درجات الحرارة على النحو التالي:-

المنطقه الشمالية:-

الموصل ⬆12 ⬇5

المنطقة الوسطى:-

بغداد ⬆16 ⬇9

المنطقة الجنوبية:-

البصرة ⬆18 ⬇9

من جهته لخص المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي صادق عطية، توقعاته لطقس الايام المقبلة كالأتي:-

أمطار وثلوج في الشمال وأمطار تتفاوت قوة تأثيرها مابين خفيفه الى معتدلة وربما تنعدم في بعض مناطق غرب البلاد وذلك حسب توفر العناصر الجوية وتترافق كذلك مع نشاط الرياح وتفاوت الحرارة بين الارتفاع والإنخفاض.

-الامطار

– يبدأ هطول أمطار خفيفة الشده هذه الليلة في مناطق متفرقة من الانبار وصلاح الدين .

– صباح يوم غد الاحد ستشمل الامطار الخفيفة مناطق متفرقة من الموصل والانبار وصلاح الدين وكركوك والسليمانية ومناطق حدود السماوة مع السعودية .

-خلال ساعات نهار الاحد والليل تتعرض مناطق من البصرة وذي قار وميسان والنجف وكربلاء وبابل والديوانية وواسط وجنوب ديالى وجنوب بغداد والسماوة بادية السماوة وبادية النجف الى امطار خفيفة… وتستمر في المناطق في الفقرة 2 يضاف لها دهوك.. مع غزارة متوقعة احيانا في بعض مناطق الموصل ودهوك .

– الثلوج حاضرة على مرتفعات أربيل ودهوك وشمال السليمانية .

– تنتهي فرص الأمطار في غرب البلاد خلال نهار الاحد.

– تنتهي فرص الامطار في مدن الوسط والجنوب خلال فجر وصباح الاثنين.

– تستمر فرص الامطار الخفيفة الى المعتدلة في مدن الموصل وصلاح الدين ودهوك واربيل وكركوك والسليمانية خلال نهار الاثنين …مع استمرار هطول الثلوج في شمال مدن اربيل ودهوك والسليمانية .

– اما خلال ليل الاثنين فالأمطار تنحسر عن شمال صلاح الدين والموصل وكركوك ودهوك تدريجيا وتستمر مع هطول للثلوج في السليمانية واربيل وكركوك… لتنتهي تماما صباح يوم الثلاثاء.

-تنخفض درجات الحرارة يوم غد في مدن الشمال فقط ولا يوجد انخفاض محسوس في باقي المدن.. وتستمر على ماهي عليه الان.

-الرياح يوم غد جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تنشط في البادية الجنوبية والانبار خلال ساعات النهار والليل .