تحذير من أعمال عنف ضد المحتفلين بأعياد رأس السنة في العراق

حذر القيادي المسيحي جوزيف صليوا، اليوم الأحد، من حدوث اعمال عنف ضد المحتفلين بأعياد رأس السنة، بسبب بعض الخطب التحريضية.

وقال صليوا اننا “نحذر من حدوث اعمال عنف ضد المحتفلين بأعياد رأس السنة، بسبب بعض الخطب التحريضية، التي اطلقها بعض رجال الدين، خصوصا هم اختروا وقت قريب من هذه الاعياد، لغرض تحريض العراقيين”.

وبين القيادي المسيحي ان “البعض بعدما فشل في اشعال حرب بين الشيعة والسنة، الان يحاولون اشعال حرب، بين المسلمين والمسيحيين، ونحن نقول لهم ان محاولاتكم هذه فاشلة فالشعب العراقي ادرك مخططاكم التحريضية”.