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تصديق اعترافات متهم يحوز 37 قطعة أثرية من العصر البابلي

كشف قاضي تحقيق في المحكمة المركزية عن تصديق اعترافات متهم ضبطت بحوزته 37 قطعة أثرية تعود للعصر البابلي .

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن “قاضي تحقيق في محكمة التحقيق المركزية دون اعتراف تاجر مخدرات عثر في هاتفه الجوال على صور لقطع أثرية وبعد إجراء التحقيق معه اعترف بان القطع معروضة للبيع ولا تعود له”.

وأضاف أنه “تم استدراج المتهم الذي يحوز القطع الأثرية وهي عبارة عن تماثيل وأختام أسطوانية متنوعة تعود للعصر البابلي”، لافتا إلى انه “تم تصديق اعترافات المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة”.

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