ثـلـوج تـغـلق طـريـقاً دولـياً بـيـن الـعـراق وإيران

أعلنت السلطات المحلية في محافظة السليمانية، أمس، إغلاق طريق دولي بين العراق وإيران من جهة السليمانية.

وقال زانا رحمن قائمقام مدينة بنجوين للصحفيين: «إن تساقط الثلوج بغزارة أدى إلى إغلاق الطريق الرئيس من ينجوين بالسليمانية بإقليم كردستان العراق، الذي يرتبط مع إيران شرقاً». وأضاف أن «سيارات نقل قادمة من إيران قد توقفت عن مواصلة المسير في ذلك الطريق رغم الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لفتح الطريق».

وتابع أن «تساقط الثلوج ليس بتلك النسبة التي تستدعي خوف السكان»، لافتاً إلى أن «طريق بينجوين – السليمانية لن يفتح بشكل كامل ولكن بأسرع وقت ممكن سنحل المشكلات ونعيد فتح الطريق جزئياً».

يذكر أن مديرية الأنواء الجوية في إقليم كردستان تعلن بين فترة وأخرى عن تساقط الثلوج في المناطق الجبلية، فيما تحذر دوائر المرور المواطنين بعدم التوجه إلى المناطق الجبلية تحسباً لوقوع الحوادث بسبب سقوط الثلوج.

وتشهد المناطق الحدودية الشرقية للعراق والمجاورة مع إيران هطول أمطار بغزارة منذ أيام، ما تسبب بحدوث سيول تهدد حركة السيارات والمواطنين.