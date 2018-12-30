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جهة سياسية شيعية تطالب عبد المهدي بالكشف عن مواقع القوات الامريكية في العراق

طالب همام حمودي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي يوم السبت عادل عبد المهدي بكشف الاعداد الحقيقية للقوات الامريكية في العراق، ومواقعها، والصفات التي تتواجد بها، وطبيعة مهامها في العراق.

وقال حمودي في بيان اليوم، ان “المجلس الاعلى سبق ان تبنى من خلال مجلس النواب مطلبا من الحكومة السابقة بتحديد سقف رحيل القوات الاجنبية، وتم اقراره بالاجماع، إلا انه حدث تقاعس في تنفيذ ذلك رغم المطالبات المتكررة”، معربا عن أمله “بتحديد سقف زمني لانهاء التواجد العسكري الاجنبي”.

واشار الى ان “العراقيين اخرجوا القوات الامريكية بالجهاد العسكري والسياسي، وليسوا بحاجة اليوم لاي قوات اجنبية تحمي حدودهم”، مشددا على ان “انهاء القواعد العسكرية مطلب كل العراقيين، وعلى نواب الشعب في البرلمان الامتثال لارادة الشعب واتخاذ قرار لتجسيده”.

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