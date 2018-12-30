خارطة الأمطار المتوقعة طبقا لصور الاقمار الاصطناعية

تشير صور الاقمار الاصطناعية إلى إحتمال تساقط أمطار خفيفة هذه الليلة وفجر غد الاثنين في مناطق متفرقة من البلاد.

ولخص المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي صادق عطية في تدوينة على حسابه بفيسبوك اليوم 30 كانون الاول 2018، توقعاته عن الحالة المطرية على النحو التالي:-

الموصل ( أمطار غزيرة)

دهوك ( غزارة أحيانا مع تساقط للثلوج)

أربيل

كركوك

السليمانية

شمال صلاح الدين

جنوب العاصمة بغداد

النجف وباديتها (غزارة في البادية)

بابل

كربلاء

الديوانية

مناطق من واسط

مركز السماوة وباديتها ( غزارة على الحدود)

ذي قار

ميسان

البصرة (ريما غزارة في الفاو)

واعتبارا من ساعات فجر وصباح غد الاثنين تنتهي فرص الامطار في الكثير من المدن عدا المناطق التالية:-

الموصل

دهوك (غزارة احيانا)

أربيل (غزارة شمالها)

كركوك

شمال صلاح الدين

– وتنتهي فرص الامطار في المناطق المذكورة اعلاه في ساعات ليل الاثنين عدا السليمانية وشمال اربيل تتأخر الى الفجر او صباح يوم الثلاثاء .

– فرص هطول الثلوج الخفيفة واردة شمال اربيل وشمال وشرق دهوك وشمال السليمانية.

– كتلة هوائية باردة تتعمق بشكل ملموس يوم غد الاثنين مصاحبه لمرتفع جوي تؤدي إلى استقرار الطقس وإنخفاض درجات الحرارة لكن بشكل مؤقت حيث ترتفع الحرارة من جديد اعتبارا من الثلاثاء بسبب تأثير منخفض جوي غير فعال يومي الأربعاء والخميس يسبب نشاط الرياح ثم يتجدد الطقس البارد نهاية الاسبوع.