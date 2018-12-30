دواعش نينوى حصلوا على المال وموّلوا أول عمليّة “إرهابيّة” ومسلّحو كركوك يعتمدون على “الاختطاف”

بغداد/ وائل نعمة

عاد داعش مرة أخرى إلى أسلوب “الاختطاف” لدعم عناصره خاصة القريبين من كركوك الذين يواجهون منذ نحو عام أزمتي تمويل ومكان.

واختطف التنظيم 15 شخصاً من قريتين بين الحويجة وطوزخورماتو، بينهم مختار لإحدى القرى، يعتقد أن دوافع الخطف هو الحصول على فدية.

وعلى خلاف أوضاع أتباعهم في كركوك، فقد استردّ “دواعش نينوى” الشهر الماضي، على وفق تسوية مع رعاة غنم سرقوا خزينتهم المدفونة في الصحراء، نصف المال تقريبا المقدر بـ17 مليار دولار.

وظهر الدعم لدى التنظيم واضحاً، حيث أعلن الأسبوع الماضي مسؤوليته لأول مرة بعد انتهاء عمليات التحرير، عن تفجير سيارة ملغمة (حديثة الصنع) في غرب نينوى.

ويواجه ماتبقى من “داعش” في مناطق سلسلة جبال حمرين، العزلة الشديدة منذ إعلان بغداد العام الماضي النصر على التنظيم.

رهائن مقابل المال

ويقول أحمد خورشيد المسؤول المحلي في الحويجة، لـ(المدى) أمس، إن “داعش بدأ يخطف رعاة الغنم للحصول على الأموال”.

ويستخدم التنظيم الذي يعيش قرب الحويجة، جنوب غرب كركوك، في جزرات على دجلة كثيفة الأحراش، أسلوباً بدائياً في الحصول على الطعام.

ويدفع متعاونون مع التنظيم، يعتقد أنهم من أهالي الإرهابيين الذين عادوا من مراكز النزوح، الطعام في “ثلاجات فارغة” لتطفو على النهر وتصل الى المسلحين المحاصرين.

ويستهدف التنظيم خطوط نقل الطاقة وأبراج الكهرباء في الحويجة بشكل مستمر، ليضمن له التحرك تحت الظلام.

وفي يوم الإثنين الماضي، هاجم التنظيم قرية المدد في ناحية الرشاد قرب الحويجة، واختطف 13 مدنياً بينهم مختار القرية، وسرقوا 3 ساحبات زراعية.

الحرب المفتوحة ضد المخاتير

ومنذ تحرير الحويجة، قبل أكثر من عام، خطف وقتل 10 مختارين في المنطقة. ويقول خورشيد: “داعش قد يفرج عن المختطفين مقابل المال، لكن المختار ربما لن يعود”.

وفي الشهر الماضي، تسلل 6 مسلحين إلى قرية الجاسمية في الحويجة، للبحث عن مختار القرية الذي يعمل راعياً للغنم.

وكان المسلحون، بحسب مسؤولين، ملثمين ويرتدون زياً عسكرياً وبصحبتهم شخص آخر مدني، حين اقتحموا منزل المختار وفتشوا في أغراضه وأخذوا الموبايلات قبل أن يقتلوه.

وفي ذلك الشهر كان 3 مختارين قد قتلوا في أسبوع واحد في قرى بالحويجة منها المحمودية والحانونية. ويقول خورشيد إن “القتل يصل أحيانا إلى أولاد المختار وليس المختار وحده”.

وفي 2011، استحدثت مهام أمنية للمختار، بعد قيام البرلمان بتعديل القانون مرتين في نفس العام، واشتراط حصول المختار على شهادة الابتدايئة على الأقل.

وسمح القانون الجديد للمختار بممارسة وظيفة الضبط القانوني، ومسك سجل جرد العائلات في المحلة والموقوفين والمسجونين والخارجين من الحبس والعائلات النازحة والمهجرة والمهاجرة.

وكذلك الإبلاغ عن التحركات المشبوهة ومرافقة الجهات الأمنية في تنفيذ أوامر إلقاء القبض والاعتقالات والتحري.

في الأعوام التي ظهر فيها “داعش”، ضرب التنظيم المخاتير ولاحقهم، فأعدم الكثير منهم في الساحات العامة، بحجة الارتباط والولاء للدولة.

حدث ذلك في ديالى والموصل وصلاح الدين والأنبار، ما أدى إلى انحسار المهنة، وعزوف كثير من الراغبين بها عن مزاولتها بعد معارك التحرير، لأنها ظلّت هدفاً للتنظيمات المتشددة.

وفي مطلع العام الحالي قتل “داعش” مختارين اثنين في الموصل. وكان 5 مختارين قتلوا قبل أشهر من احتلال “داعش” للمدينة في 2014.

وفي 2016، قال قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي، إن “أكثر من 150 مختاراً تركو العمل في قضاء بعقوبة وأكثر من 15 آخرين قتلوا، بالاضافة الى عدد آخر أصيب بجروح نتيجة استهدافهم من قبل الإرهابيين”.وأشار إلى أن هناك عزوفاً كبيراً من قبل المواطنين للعمل كمختارين، خوفا من التهديد والقتل، خصوصا في الجانب الغربي لمدينة بعقوبة في أحياء الكاطون والمفرق والمعلمين وأحياء أخرى من مدينة بعقوبة.

اللّغة العربيّة تنقذ المختطَفين

وبالعودة الى حوادث الاختطاف، فقد كشفت بعض التسريبات أمس، عن تحرير 8 من المختطفين، دون إعطاء تفاصيل عن أماكن العثور عليهم، فيما نفى خورشيد علمه بتلك الأنباء.

وبحسب مسؤولين في صلاح الدين، فإن التنظيم وفي طريق عودته لمخابئه في نهر زغيتون، بين الحويجة وطوزخرماتو، وجبال حمرين، هاجم قرية في شمال غرب الطوز واختطف 5 رعاة غنم أيضا.

وقال ملا حسن كرمياني، العضو الكردي في مجلس المحافظة، لـ(المدى) أمس إن “50 مسلحاً هاجموا قرية باره باره، ذات الغالبية الكردية، واقتادوا 3 مزارعين كرد وهم (كنعان عزيز قادر، سالم سردار محمد، ومحمد أحمد”.

وكان المسلحون قد تركوا كرديين اثنين آخرين بعدما أقنعاهما بأنهما عربيان. وتابع كرمياني: “كانا يعرفنان اللغة العربية جيداً، واقتنع المهاجمون بأنهم ليسوا كرداً، وتركوا لهم مجالاً للفرار”.

ويسكن في القرية، التي لم يصلها داعش في 2014 بسبب وقوعها تحت حماية البيشمركة، عدد من العرب النازحين من القرى الاخرى، الهاربين من سيطرة التنظيم.

والمختطفون الثلاثة ميسورو الحال، وهو مايعزز الظن أن التنظيم يبحث عن الفدية مقابل إطلاق سراحهم.

وبعد ساعات من الحادث اتصل (سالم سردار) وهو أحد المختطفين، بأهله ليبلغهم انه “موجود مع الإخوة”، في إشارة الى “داعش”، لكن لم يذكر أي تفاصيل حول طلب الفدية.

وفي حزيران الماضي، أفرج “داعش” عن 4 مزارعين عرب يعملون في قرية مع شيخ الطائفة الكاكائية في داقوق، جنوب كركوك، بعد أسبوع من اختطافهم.

وجاءت تلك الحادثة بالتزامن مع حادثة اختطاف 6 أشخاص في الطريق السريع الرابط بين بغداد وكركوك، الذين حاول “داعش” حينها مساومتهم بسجينات التنظيم لدى الحكومة العراقية، قبل أن يُعثر على جثثهم قرب صلاح الدين.

ويعتقد المسؤولون في كركوك وصلاح الدين، أن تنظيم “داعش” مايزال له تواجد في جبال حمرين، ويقدر أعدادهم بين 1500 الى 2000 عنصر.

ويقول ملا حسن كرمياني إن المسلحين الذين هاجموا قرية “باره باره” جاءوا من الجبال، واقتادوا المختطفين الى هناك أيضا. ويضيف “لن نعثر عليهم أبداً في المناطق الوعرة”.

واستغل التنظيم سوء الأحوال الجوية والضباب الشديد في المنطقة الزراعية ليهاجموا في الساعة السادسة من مساء الإثنين الماضي القرية.

ويقول المسؤول المحلي إن القوات الامنية قليلة في تلك القرى، “ولا يوجد اهتمام أو متابعة للمختطفين”.

قرى مهجورة

بعد الهجوم الأخير، تحولت “باره باره”، التي يقدر عدد سكانها بنحو 500 شخص، الى قرية أشباح حيث غادر الجميع الى القرى المجاورة خوفاً من هجمات جديدة للمسلحين.

وهجر السكان القرية للمرة الثانية في تاريخهم، حيث شملت “باره باره” ضمن حملة الأنفال في عام 1988، وهجِّر سكانها الى منطقة البيات لتحويلهم الى عرب، قبل أن يعودوا الى القرية مرة أخرى بعد سقوط نظام صدام.

وبعد أحداث استفتاء تقرير المصير في أيلول 2017 التي شاركت فيها كركوك، هجر عدد من الكرد قراهم بسبب تهديدهم من جماعات في المحافظة، خصوصا مع انسحاب البيشمركة الى الخلف في تشرين الاول من نفس العام.

كما إن قرية سراج داود، التي يسكنها كرمياني في السابق، هي واحدة من تلك القرى التي خلت من سكانها، بالاضافة الى قرية جنكلاوا التي تبعد 5 دقائق عن “باره باره”. ويتراوح أعداد المنازل في تلك القرى بين 50 الى 70 بيتاً.

إعادة التمويل

وفي الموصل، بدأ “داعش” بإعادة تمويل عناصره مجدداً بعد أن حصل على نصف خزينته التي كانت مدفونة في صحراء نينوى، والتي هي في الأساس أموال البنوك العراقية وتهريب النفط، والاتاوات.

وظهر التمويل، بحسب مسؤول في غرب الموصل، بعدما تمكن “داعش” الثلاثاء الماضي، من تفجير سيارة نوع “بيك أب” موديل حديث وسط مدينة تلعفر.

وأعلن التنظيم بعد الهجوم، لأول مرة بعد التحرير، مسؤوليته عن السيارة الملغمة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن “التحقيقات الاولية تشير الى أن السيارة كانت قادمة من خارج المدينة”. وبيّن أن للمدينة 4 مداخل “لايوجد فيها سونار، باسثثاء مدخل واحد فيه مفرزة (كي ناين)”.

وأسفر الهجوم الاخير الذي استهدف مقهىً شعبياً، عن قتيلين اثنين وإصابة 12 آخرين بجروح مختلفة.

ولايزال هناك نحو 200 ألف شخص لم يعودوا الى تلعفر التي تحررت نهاية العام الماضي، والتي حوّل التنظيم أغلب قياداته هناك لاعتقاده بأنها لن تهاجم.

ويقول المسؤول هناك إن أقل من 50% من النازحين عادوا الى تلعفر، بسبب “القلق الأمني” وخلو المناطق القريبة منها من السكان مثل الحضر وسنجار والبعاج.

وكشف المسؤول عن تضرر 13 ألف منزل في مركز تلعفر بأضرار متفاونة، بينها 3000 منزل مدمر بالكامل.إضافة الى تضرر 15 مدرسة، ووجود مستشفى واحد فقط يعود تاريخ إنشائه الى سبعينيات القرن الماضي، بعدما فجر “داعش” المستشفى الآخر.

ويقول المسؤول، إن الموظفين والأطباء العاملين في تلعفر أغلبهم باتوا يسكنون في الموصل وكردستان، “وهم يأتون للعمل في النهار ويغادرون قبل حلول الليل”.