دولة القانون يكشف هدف حراك تحالفي الصدر والحكيم للسيطرة على الحكومات المحلية!

كشف القيادي بائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، السبت (29 كانون الأول 2018)، عن حراك لتحالفي سائرون والحكمة، للاستحواذ على الحكومات المحلية في أغلب المحافظات، قبل إجراء الانتخابات الخاصة بها.

وقال المطلبي في حديث إن “جميع الكتل السياسية تحاول ان تستحوذ على مناصب المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، وهناك تنسيق بين تحالف سائرون وتيار الحكمة، لهذا الهدف”، مبيناً أنهما “نسقا مواقفهما ونجحا في واسط وقد ينجحون في البصرة أو النجف، مقابل فشل محاولتهما في بغداد”.

وأضاف المطلبي، أن “هذا العمل والحراك ديمقراطي ومن حقهم القيام به للسيطرة على الحكومات المحلية باعتبار أن السنتين الاخيرتين قبل اجراء الانتخابات المحلية مهمتين جدا”، لافتاً إلى أن “من يسيطر على الحكومات المحلية يمكن ان يسطر على اصوات الناخبين”.

وكان مجلس محافظة النجف قد صوت، الأربعاء (19 كانون الأول 2018)، على اقالة محافظه لؤي الياسري من منصبه.

واعتبر مراقبون ان الاقالة تندرج ضمن حراك سياسي يقوده التيار الصدري مع تيار الحكمة لإزاحة قيادات ائتلاف دولة القانون من ادارة المحافظات الوسطى والجنوبية.

وصوت مجلس محافظة بغداد، السبت (22 كانون الاول 2018) بالأغلبية المطلقة على المرشح فلاح الجزائري، لمنصب محافظ بغداد، خلفا لعطوان العطواني، بعد ان ألغى اختيار فاضل الشويلي المحسوب على كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، للمنصب.