رغد صدام تنشر ما قاله والدها قبل 4 أيام من إعدامه

نشرت رغد إبنة رئيس النظام السابق صدام حسين، الأحد، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ذكرت فيها ما جاء على لسان والدها قبل 4 أيام من إعدامه.

وحسب تغريدة رغد فأن والدها قال بتأريخ الـ26 من كانون الاول 2006: “أيها الشعب الوفي الكريم أستودعكم ونفسي عند الرب الرحيم الذي لا تضيع عنده وديعة ولا يخيب ظن مؤمن صادق أمين”.. واختتم كلماته قائلا: “الله أكبر”.

وذيل رسالته بصفته الرسمية “صدام حسين رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة بغداد 26/ 12/ 2006م”.

ويصادف تاريخ نشر هذه التغريدة، تاريخ إعدام صدام الموافق يوم 30 كانون الاول 2006.

وفي آذار 2003، دخلت القوات الأمريكية العراق في عملية عسكرية سميت “عملية تحرير العراق”، وفي 13 كانون الاول من العام نفسه اعتقل صدام حسين.

وظهر لأول مرة في المحكمة عام 2004، ووجهت له تهم تتعلق بغزو الكويت والهجوم على مدينة حلبجة بالغاز السام، ولكنه رفض الاعتراف بالمحكمة باعتبارها محكمة “احتلال”.

وأدانته المحكمة في أول قضية جنائية ضده، وكانت خاصة بـ”مذبحة ناحية الدجيل”، وحكم عليه في الـ 23 تموز 2006 بالإعدام، ونفذ في الـ 30 من كانون الاول من العام ذاته، وصادف يوم عيد الأضحى (الـ10 ذي الحجة).