رقـم البيـان ـ 107 ) العراق بحاجة الى من يفكر من بين أبنائه الأصلاء بعمق وجدية بأهمية ملء الفراغ

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التاريخ ـ 30 / كانون الأول / 2018

الذي سيحدث مع إنهيار ملالي نظام ولاية خامنئي بسواعد الشعب الايراني وطلائعه الثورية المشروعة وطنياً المتمثلة “بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية” في وقت واحد مع عمليات القضاء على وكلائهم

في العراق بسواعد الشعب العراقي، وبدعم ومساندة أمريكية بموجب الإتفاقية الإستراتيجية

التي تم التوقيع عليها في 17 تشرين الثاني 2008 بين امريكا والعراق

حيث أن الواقع المأساوي المر لا يتحمل الفراغ متأخراً

يا أبناء شعبنا المصاب بجرائم وفساد الأحزاب الطائفية والمنظمات التكفيرية المجرمة

⦁ إن وضع العراق المأساوي لا يحتاج الى منظار عميق ودقيق لبيان ما غرسته إيران خامنئي من بذور الفتن الطائفية والقتل والتهجير والتشريد وكل اشكال الحقد والكراهية والإنتقام من قبل حكومات موالية لملاليها المارقين في العراق، حكومات هدامة حكمت الشعب العراقي بالحديد والنار، ودفعته بالسير ضد الرخاء والبناء والتقدم. بحيث أصبح من النوادر جداً أن نسمع حتى خبراً عن مؤسسات عمل وطنية تربوية وعلمية للتغلب على هذه الظروف المؤلمة ولو بالحد الأدنى. علماً بأن العراق قد مرَّ عبر تاريخه بحالات قاهرة جداً لكنه اليوم يمر بما هو أسوء بكثير من غزوات البرابرة والمغول.. وحكومات هدمت مصالح الشعوب العربية في العراق وسوريا واليمن ولبنان، ولذلك فإن تركت الاوضاع هكذا في العراق من قبل شعبنا، ومن قبل غير المبالين في منطقتنا العربية، فالطوفان الصفوي سيعم الجميع، فلا دولة في المنطقة العربية تكون آمنة مهما علت امكانياتها أمام هكذا طوفان هدام، ولذلك يجب بذل المزيد من الجهد المطلوب لتحصد ايران الملالي بالنهاية الهزيمة والخذلان. والحزمة الوطنية العراقية على يقين في النهاية سيتحول ما عانت شعوب دول المنطقة من مآسي وآلام الى ربيع زاهر بسواعد شعوبنا العربية المضطهدة، وبسواعد الشعب الايراني وطلائعه المناضلة المتمثلة “بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية”.

⦁ إن تطهير العراق من كافة المكونات الفاسدة الموالية لولاية خامنئي، يلزم كل عراقي وطني مخلص أن يجعل مراده من اليوم ملء الفراغ الكبير الذي سيحدث في كافة دوائر السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلامية في العراق فراغاً كبيراً لاسيما في قياداتها السياسية مع موت نظام ملالي ولاية خامنئي بسواعد الشعب الايراني وطلائعه الوطنية “المجلس الوطني للمقاومة الايرانية” في وقت واحد مع عمليات القضاء على وكلائها في العراق بسواعد الشعب العراقي، وبدعم ومساندة أمريكا والدول المتحالفة معها. ملء الفراغ كواجب وطني ملح بالسرعة المطلوبة بقادة وشخصيات كفوءة تمارس سياسات وطنية مليئة بالحكمة والرشد، برجال دولة يؤمنون بقدرات العراق ويستطيعون توظيف المبعدين عن العمل والعاطلين وبصورة خاصة حملة الشهادات واصحاب الكفاءات العلمية والادبية بشكل مثمر. لجعل نظام الدولة يتمتع بشرعية كما يطالب به الشعب، لا محاصصات طائفية وثنية، ولا مليشيات دموية.

⦁ إن شعب العراق سينال فرصة عظيمة ولحظة تاريخية مناسبة وفريدة لتأسيس مستقبل زاهر لعراقه من جديد، مستقبل مغاير لما يعيشه اليوم من بؤس وشقاء وحرمان من حياة كريمة، في الوقت الذي يمتلك من إمكانيات بشرية خلاقة وثروات مالية لها نصيب من الخير الكثير. وما يعزز فرصته للنجاح بهذه المسؤولية التاريخية “الفطرة الوطنية ” فالعراقي يبقى وطنياً مؤمناً بأمته، والعراق يمتلك رجال دولة وموظفين ذات قدرات مهنية عالية ومؤهلة اخلاقياً وسياسياً في مفاصل ادارة الدولة العراقية الرئيسية بناءة غير صفوية أو وهابية وقيادات يحسنون ادارة الشأن الداخلي وتوظيف الموارد البشرية وتعظيم الإمكانات الوطنية ليكون العراق وطناً لكل العراقين وللإنسانية، قيادات تمتلك العزيمة والشجاعة ليصنعوا مع الشعب تاريخاً تتغنى به الأجيال القادمة فخراً وعزاً.

⦁ لقد بدأت شعوب دول المنطقة التي ابتلت بظلم ملالي ايران المارقين تستعد لسحق التابعين لايران الملالي وعصاباتها على مختلف اشكالها والوانها وتسمياتها باقدام الشعب العراقي والسوري واليمني واللبناني بحيث لن يبقى ايراني صفوي في أراضيها الطاهرة. مقابل المرحلة الانتقامية التي ستنطلق بأعلى درجات وسائل إيران الإرهابية ضد الشعب العراقي وشعوب دول المنطقة العربية التي تقف مع امريكا لتطهير العراق وسوريا ولبنان واليمن من عقارب ملالي ايران السامة. مع العلم بأن ذلك أيضاً قراراً إتفقت عليه كافة المستويات والجهات داخل أمريكا من البنتاغون و سي آي أي والكونجرس ومجلسي النواب والشيوخ. فلابد إذن أن نفهم جيداُ المعادلة الدولية النهائية ونتعرف على ابعادها الجيوسياسية والإقتصادية وناخذها بالحسبان للاحداث الجارية من قبل القوى الاقليمية والقوى العظمى في المنطقة بعيداًعن التكتيكات الحاصلة على شكل معارك ومناكفات على الأراضي السورية والعراق واليمن ولبنان. لأن روسيا بوتين، وسوريا بشار الأسد، سيتخلون عن ايران الملالي وحلفاء ايران لأن روسيا بوتين دًخلت سوريا لتثبيت مصالحها السياسية والاقتصادية وقواعدها العسكرية والبحرية في ميناء طرطوس. وبالنسبة لبشار الأسد وكما تعتقد الحزمة الوطنية العراقية قد يشهد العالم بأن هناك تفاهمات جدية قد تمت ما بين ترامب وبوتين ونتنياهو بخصوص اعتراف سوريا بدولة اسرائيل، بعد ان يتخلى بشار الاسد عن ما يسمى كذبا ونفاقاً بدول الممانعة، ويتخلى عن ملالي إيران ومليشياتها اللبنانية منها والعراقية والأفغانية، وذلك لعدم وجود أي طرف سوري يمكن ان يحقق هذا الاعتراف التاريخي بشجاعة متميزة سوى الرئيس بشار الأسد، لوضع نهاية للصراع الدائر بين اسرائيل والدول المحيطة بها ويتحقق السلام في المنطقة بقيام دولة مستقلة للشعب الفلسطيني كما هو حق لابد من تحقيقه.

الحزمة الوطنية العراقية

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