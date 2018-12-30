عالية نصيف تطالب وزير التجارة باستبعاد المدراء العامين الذين يديرون مافيات فساد تابعة للعهد السابق من مناصبهم

طالبت النائبة عن كتلة دولة القانون عالية نصيف وزير التجارة باستبعاد المدراء العامين الفاسدين الذين يديرون مافيات فساد تابعة للعهد السابق من مناصبهم .

وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم :” ان الشرفاء في وزارة التجارة اليوم رفعوا أصواتهم مطالبين باستبعاد الفاسدين وسراق المال العام من مناصبهم، خصوصاً بعد ان فقدهؤلاء اللصوص الجهة التي تحميهم وتتعاون معهم وتغطي على فسادهم، ولم تعد هناك جهة أو (زعامة) في الوزارة قادرة على تكميم أفواه الشرفاء، فاليوم هو يوم محاسبة حيتان الفساد التابعة للعهد القديم ومحاكمتهم وزجهم في السجون “.

وبينت نصيف :” ان هناك مدراء عامين في وزارة التجارة بعضهم يشغلون مناصبهم بالوكالة هم نموذج على مخلفات فساد العهد السابق، كما ان بعضهم كانوا حتى وقت قريب موظفين درجة سادسةوأحدهم معاون مدير عام تم تعيينه عام ٢٠٠٧ بصفة حارس “.

وأوضحت :” ان مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية وكالة – على سبيل المثال – قام بتمرير وتسهيل كل فساد الجهات العليا في الوزارة، بالاضافة الى فساد المدراء العامين فيكل من تجارة الحبوب وتصنيع الحبوب والغذائية بشكل خاص، وأي فساد يظهر للعلن في مكان آخر يقوم بابتزاز أصحاب الفساد ليأخذ حصته ومن ثم يغطي على ذلك الفساد، كما يوجه مدراء فروع الرقابة في المحافظات بتجنب الاصطدام وعدم إثارة مواضيع الفساد ويقول لهم لا ترسلوا كتباًبهذا الخصوص، ناهيك عن عروض الطحن غير القانونية لمطاحن الإقليم لمحافظة نينوى والتي مازالت مستمرة منذ 2017 ولغاية اليوم برعاية مدير فرع تصنيع الحبوب ومدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية “.

وشددت نصيف على :” ضرورة تنظيف هذه الوزارة المهمة المتعلقة بقوت الشعب من العناصر الفاسدة نهائيا، والبدء بعهد جديد يخلو من الفساد ولتحسين سمعة الوزارة بعد أن كانت تعرف بأنهامن مستنقع للفساد، فالوزارة فيها العديد من الشرفاء الوطنيين الذين لم تكن أصواتهم مسموعة بالأمس القريب ” ، مضيفة :” ننتظر اجراءات السيد الوزير والجهات الرقابية بشأن البيانات التي نرسلها والحقائق التي تتضمنها، ومن جهتنا سنتخذ اجراءتنا ايضا “.